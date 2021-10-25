Türkiye '2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' Resmi Gazete'de yayımlandı

'2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye

'2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

25 Ekim 2021, Pazartesi 22:58 Son Güncelleme:
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Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli '2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

AA

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