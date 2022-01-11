2022 yılı resmi tatilleri hangi günlere denk geliyor?
2022 yılında resmi tatiller hangi günlere denk geliyor ve ne kadar tatil yapabileceksiniz? İste gün gün 2022 yılı resmi tatil günleri listesi..
11 Ocak 2022, Salı 17:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
2022 yılında toplam 15 gün resmi tatil yapacağız. Kurban bayramı 4,5 gün, Cumhuriyet bayramı ise 1,5 gün resmi tatil olacak. Ancak 2022 yılında, pek çok resmi tatil günü cumartesi ve pazar günlerine denk geliyor. Cumartesi yarım gün, pazar tam gün çalışmayanlar için bu günlerin resmi tatil günlerine denk gelmesi çalışanlar için ekstra tatil günü sayısının azalmasına yol açacak.
Ramazan Bayramı ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gibi günlerin de üst üste gelmesi ile tatil günü sayısı azalmış durumda.
İşte 2022 yılında gün gün resmi tatil günler listesi...
- 1 Ocak Cumartesi (1 Ocak Yılbaşı Tatili)
- 23 Nisan 2022 Cuma (23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı)
- 1 Mayıs 2022 Pazar (1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü)
- 1 Mayıs 2022 Pazar (Ramazan Bayramı 1. Gün)
- 2 Mayıs 2022 Pazartesi (Ramazan Bayramı 2. Gün)
- 3 Mayıs 2022 Salı (Ramazan Bayramı 3. Gün)
- 4 Mayıs 2022 Çarşamba (Ramazan Bayramı 4. Gün)
- 19 Mayıs 2022 Perşembe (19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı)
- 8 Temmuz 2022 Cuma Yarım Gün (Kurban Bayramı Arife Günü)
- 9 Temmuz 2022 Cumartesi (Kurban Bayramı 1. Gün)
- 10 Temmuz 2022 Pazar (Kurban Bayramı 2. Gün)
- 11 Temmuz 2022 Pazartesi (Kurban Bayramı 3. Gün)
- 12 Temmuz 2022 Salı (Kurban Bayramı 4. Gün)
- 15 Temmuz 2022 Cuma (15 Temmuz Demokrasi Bayramı)
- 30 Ağustos 2022 Pazartesi (30 Ağustos Zafer Bayramı)
- 28 Ekim 2022 Cuma Yarım Gün (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı)
- 29 Ekim 2022 Cumartesi (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı)
BUNLARI DA OKUYUN