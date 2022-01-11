2022 yılı resmi tatilleri hangi günlere denk geliyor?

2022 yılında toplam 15 gün resmi tatil yapacağız. Kurban bayramı 4,5 gün, Cumhuriyet bayramı ise 1,5 gün resmi tatil olacak. Ancak 2022 yılında, pek çok resmi tatil günü cumartesi ve pazar günlerine denk geliyor. Cumartesi yarım gün, pazar tam gün çalışmayanlar için bu günlerin resmi tatil günlerine denk gelmesi çalışanlar için ekstra tatil günü sayısının azalmasına yol açacak.

Ramazan Bayramı ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gibi günlerin de üst üste gelmesi ile tatil günü sayısı azalmış durumda.

İşte 2022 yılında gün gün resmi tatil günler listesi...