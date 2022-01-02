Türkiye 2022 yılının ilk karı yağdı, çocuklar doyasıya eğlendi

2022 yılının ilk karı yağdı, çocuklar doyasıya eğlendi

Türkiye

2022 yılının ilk karı yağdı, çocuklar doyasıya eğlendi

Iğdır’da 2022 yılının ilk karının merkeze yağması ile birlikte aileler çocukları ile birlikte dışarı çıkarak karın keyfini yaşadı.

02 Ocak 2022, Pazar 20:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Iğdır’da akşam etkili olan kar yağışıyla birlikte kent kısa sürede beyaza büründü. Yağan kar ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşurken çocuklar da karın keyfini çıkardı. Dışarıya çıkan çocuklar kartopu oynadı, kardan adam yaptı. Çocukların sevinci görülmeye değerken büyükler de karda kaydı.

Kar yağışı fırsatını kaçırmak istemeyen vatandaşlar da ‘Iğdır’ yazısının önünde fotoğraf çektirdi. Akşam iş yerlerini kapatmaya hazırlanan esnaf kar yağışı ile birlikte iş yerlerinin önünü temizledi. İş yerinin önünü temizleyen Emre Şeylan, “Biz bu kar yağışını bekliyorduk. Uzun zamandır kar yağmıyordu şükür ilk karımızı gördük. Yağmasını da istiyoruz. Şu anda mağazamızın önünü temizliyoruz” dedi.

Iğdır-Ağrı ve Iğdır-Kars karayollarında kar yağışından dolayı sürücüler kontrollü bir şekilde ilerledi.

IĞDIR (İHA)

İlgili Haberler
Okullar tatil edildi! Vali duyurduSon dakika haberi: Meteoroloji duyurdu: 4 il için sarı kod uyarısı


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Yeni yıla gayet pozitif ve karantinada girdim
Şirin Sever
Rauf Tamer
İyi işaretler
Rauf Tamer
Erkut Can
Kararım kesin, dediklerimi demeyeceğim
Erkut Can
Hakan Çelik
Umutlarımızı 2022’ye taşıdık
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Metaverse gözlükleri
Murat Gülderen
Murat Çelik
2022’de keşke...
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Yusuf Küpeli ve bir tarih…
Oral Çalışlar
Banu Şen
İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener: Projelerimiz İzmir'in ortak projeleri
Banu Şen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı! Yüksekova’da yoğun sis etkili oldu