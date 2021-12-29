Gençleri iş hayatına dahil etmek ve işsizliği azaltmak için çeşitli destekler var. Bu kapsamda yeni iş kuran gençlere vergi ve prim teşviği sağlanıyor. Genç girişimcileri desteklemek amacıyla 5 yıl önce teşvik uygulaması başlatıldı. Kendi işini kuran ve 29 yaşından gün almamış gençlere 2016’dan beri vergi, 2018 yılından beri de prim teşviği uygulanıyor. Vergi teşviği üç yıl, prim teşviği ise bir yıl sürüyor.

29 YAŞ SINIRI VAR

Vergi teşviği; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa Gelir Vergisi mükellefiyeti tesis olunan genç (29 yaşını geçmemiş) girişimcilere uygulanıyor. Kazanç istisnasından yararlanan mükellefler, kira, menkul kıymet sermaye iradı, ücret gibi beyana tabi başka bir gelirinin olması durumunda, sadece ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla vergi teşviği alabiliyor.

75 BİN LİRALIK KISIM

Bu gençlerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren 3 vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarının yıllık 75 bin liralık kısmı Gelir Vergisi’nden istisna tutuluyor. Gençler, 2022 yılında elde edecekleri kazançların 75 bin liralık kısmının vergi dışı bırakılmasıyla yıllık 13 bin 750 lira vergiden kurtulacak.

1 YIL HAZİNE KARŞILIYOR

Genç girişimcilerin, hem vergi hem de sosyal güvenlik prim teşviğinden yararlanabilmesi için ise Bağkur (4B) kapsamında ilk defa sigorta tescilinin 1 Haziran 2018’den sonra yapılmış olması gerekiyor. Şartları sağlayan genç girişimcilerin, asgari ücretin yüzde 34.5’ine karşılık gelen 4B (Bağkur) sigorta primlerini 12 ay boyunca Hazine ödüyor. Bu kapsamda 2022 yılında aylık 1.726 lira, yıllık olarak da 20 bin 700 lira tutarındaki sigorta primleri Hazine tarafından karşılanacak. Vergi ve prim desteği 2022’de 34 bin lirayı aşacak.

BAŞVURU NEREYE?

Yeni kendi işini kuran bir genç girişimci, bu teşvikler sayesinde 2022’deki asgari ücret ve Gelir Vergisi üzerinden 3 yılda toplam 62 bin lira avantaj elde edecek.

Sigorta prim teşviğinden yararlanmak isteyen gençler, bağlı bulundukları vergi dairesinden ‘genç girişimcilerde kazanç istisnası’ belgesi alacak. Bu belgeyi bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya merkezine sunarak, teşvikten yararlanabilecek.