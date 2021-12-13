2022’de neler olacak?

Sevgili Posta okuyucuları hepinize mutlu Pazar’lar ve güzel bir hafta diliyorum. 2021 yılının bitmesine sayılı günler kala, akıllarda tek soru var. Peki, 2022 yılında bizi neler bekliyor? Her geçen yıl bir önceki yılı aratacak mı? Yoksa bu yıl derin bir nefes alıp rahatlayacak mıyız? Hadi gelin, 2022 yılının en önemli dönemlerine ve konu başlıklarına birlikte bakalım.

Önümüzdeki 1,5 yıllık dönemin en önemli göstergesini ve konu başlıklarını 18 yıl aradan sonra Boğa(KAD)-Akrep(GAD) hattına geçen Ay düğümleri belirleyecek. Haliyle Boğa ve Akrep burçlarının sembolize ettiği konu ve kavramlar bizler için bir hayli önem arz edecek.

Güneş ve Ay Tutulmaları, bu yıl bize inandığımız değerleri, aidiyetlik kavramımızı, alışkanlıklarımızı sorgulatacak ve dönüştürecek. Aslında bu konu ve kavramlar Uranüs’ün 2018 yılında Boğa burcuna geçmesi ile başlamıştı. “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” cümlesinin alt metni buraya dayanıyor. Güvendiğimiz kaleler yıkıldı. Sahip olma kavramlarımız, önceliklerimiz değişti ve değişmeye devam ediyor. Yeni sosyallik tanımları, yeni temas şekilleri belirledik.

Bu aks bize dünya genelinde oluşacak para piyasalarındaki iniş ve çıkışları, tarımı, gıda ve beslenme ile alakalı krizleri, yeni tarihi mekân ve yer altı ile ilgili keşifleri, madenleri, gizli örgütleri, mafya ilişkilerini, petrolü, toplu ölümleri, doğa ile ilgili tüm konuları, iklim krizini, cinsellikle alakalı hastalıkları, skandalları yoğun bir şekilde karşımıza getirecek. Tarım, bankacılık ve sigortacılık, emlakçılık en çok gündem teşkil eden sektörler olurken, para kaynakları, yönetimi ve ağırlaşan vergiler ciddi gündemlerimiz olacaktır…

KEMERLERİ SIKMA ZAMANI! EKONOMİDE VE GIDA KAYNAKLARINDA BÜYÜK KRİZ!

Boğa burcu verimlilik, bereket, tarım ve üretkenlikle alakalıdır. Tutulmaların bu alanda gerçekleşmesi üretimle ilgili krizleri beraberinde getirebilir. Tarım gelecek yılların en önemli konusu olacak! Acil olarak modern tarım yöntemlerinin geliştirilmesi, çiftçilerin desteklenmesi gereken bir sürece giriş yapıyoruz. Hızlı aksiyon alınmaz ise kıtlık, kuraklık, tarım mahsullerinin zarar görmesi ve azlığı sebebiyle, kayıplar yaşayacağımız için, ciddi gıda krizleri ile karşı karşıya gelebileceğimize işaret ediyor.

Gökyüzündeki benzer dönemlerden biri, tarihte Büyük Buhran veya 1929 Dünya Ekonomik Bunalımına denk geliyor. O zamanda tutulma aksları Boğa ve Akrep burçlarındaydı. Bu dönem “Dünyada 50 milyon insanın işsiz kalmasına, yeryüzündeki toplam üretimin %42 oranında ve dünya ticaretinin de %65 oranında azalmasına neden olmuştur.”

Günümüz şartlarında dünya ticaretini ve piyasalarını hesaba kattığımızda yaşanacak sürecin ilerleyeceği modeli, her ülkenin kendi ekonomisini ve üretimini dışarıya kapalı bir ticaret modelinde yönetmesi şeklinde olabileceğini düşünüyorum. Yaşanabilecek hammadde fiyatlarındaki ciddi yükseliş, üretimin azalması, borsanın gerilemesi (çöküşü), ticaretin dibe vurması ve iflasların çoğalması ihtimallerini düşünürsek, her ülke kendi kendini kalkındırmaya çalışabilir. Dünyada önümüzdeki yıllarda ekonomide istikrarı sağlamak kolay olmayacak.

*Nakit para, değerli madenler, altın, gümüş, bakır gibi finansal kaynaklar önem kazanacak. (*Yatırım tavsiyesi değildir.) Bu dönem büyük borçlardan ve girişimlerden ziyade, güvenli ve ufak adımlarla ilerlemek, gereksiz tüketimlerin önüne geçmek, doğanın önemini ve önceliğini fark etmek, el işçiliği, ev yapımı doğal ürün ve malzemelerin önceliğini sağlamak hayatımızı kolaylaştıracak unsurlardan olacaktır. Özetle eskiye ve doğal olana, el işçiliğine olan ilgi artacak.

2022 VENÜS RETROSU İLE BAŞLAYIP, MARS RETROSUYLA BİTİYOR!

19 Aralık 2021-29 Ocak 2022 arasında Venüs Oğlak burcunda retro yapacak. İlişkileri, düzeni, hayattan beklentilerimizi, mutluluğumuzu, hazlarımızı testten geçirecek. Bu dönem kadınlar, ilişkiler, diplomasi ve ekonomik konular yoğun gündem olabilir. Her şeyden önce bu dönem kendimize olan özsaygımıza ve sevgimize odaklanmamız gerekiyor. Yıl geneli can simidi olacak yeni alışkanlıklarımızı ve keyif verecek hobileri bulmak bize iyi gelebilir.

Mars retrosu ise İkizler burcunda 30 Ekim 2022’de başlayıp 12 Ocak 2023’de son bulacak. Mars’ın retro yaptığı dönemler dünya genelinde siyasi çalkantılara, savaş enerjilerine işaret etmektedir. Bu süreçte terör, yangın, patlama, uçak kazaları, ticaret konularında krizler, siber saldırılar gibi olaylar yaşanabilir. Bu dönem ani tepkiler vermemeye, düşünmeden adım atmamaya çalışın. Öfke kontrolüne dikkat etmek hayatımızı kolaylaştıracaktır.

ŞANS GEZEGENİ BALIK VE KOÇ BURCUNDA!

Jüpiter ise 12 yıl aradan sonra 29 Aralık 2021-11 Mayıs 2022 arası ve 28 Ekim-20 Aralık tarihlerinde Balık burcunda, 11 Mayıs-28 Ekim arası ise Koç burcunda transit edecek. Özellikle Jüpiter’in Balık burcuna geçmesi sağlık açısından şifalanma ve iyileşme yöntemlerinin habercisi olduğuna işaret ediyor. Madde ve ilaç kullanımları, alkol tüketimleri artabilir. Her şeyin aşırısının zararlı olduğunu unutmamakta ve her şeyi mantıksal süzgeçten geçirmenin faydalı olacağını söyleyebilirim. Deniz ve sularla ile ilgili konular önem kazanacak. Su kaynaklarını ve sudan gelebilecek mikropları, denize akan kimyevi maddeleri, su ürünlerini, balıkları, deniz kazalarını sık sık konuşabiliriz. Din ve inançlar, ibadet yerleri, dini kurumlar gündem olabilir. Özellikle din ve inanç tartışmalarına, saldırılara, savaşlara açık bir dönem. Yeni bir inanç, felsefi bir akım çıkma potansiyeli yüksek.

SATÜRN KOVA BURCUNDA TRANSİTİNE DEVAM EDİYOR!

Satürn, Kova burcundaki transitine 2022 yılında da devam edecek. Dijital ve teknolojik her alanda (e-ticaret, sosyal medya kullanımı vs) yeni kanun ve düzenlenmelerle karşılaşacağımızı söyleyebiliriz. Ancak bu düzenlemeler ve gelişmeler sadece 2024 yılı ve sonrasının sadece fragmanı olacak.

Yıl genelinde ne olacağından ziyade, bu yılların geçiş yılları olduğunu unutmamakta fayda var. Bazı kolektif temaları bizler yönetemiyoruz. Her geçen yıl bir önceki yılı anımsarken aslında hayatın bize vermek istediği tek mesajın, en güzel anın sadece ŞİMDİ’de olduğunu bilmek ve AN’da kalmak olduğunu anlıyoruz… Olanla yetinmek, paylaşmak, elimizdekilerle mutlu olmak, daha az tüketmek, daha çok üretmek, çalışmak, doğal olanın zenginliğini fark etmek, adaletin terazini doğru kullanmak ve her zaman aydınlığın karanlığa galip geldiğini bu dönem unutmamak gerekiyor.

Yeni yılın hepinize önce sağlık, sonrasında mutluluk, şans, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Kalbinizden geçen her güzel şey suret bulsun.