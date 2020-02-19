SpaceX ve uzay turizmi şirketi Space Adventures, uzay turistlerini 2021'in sonu ya da 2022'nin başında dünya yörüngesine taşıyacak seferleri başlatacaklarını duyurdu. Turistler yolculuğu 'Crew Dragon' (Ejderha Ekibi) isimli kapsül ile gerçekleştirecek. 1998'de kurulan Space Adventures, SpaceX ile gerçekleştireceği projede, uzay yolculuğu yapmak isteyen sivillerin koordinasyonunu sağlamakla görevli olacak. Şirket şimdiye kadar Rusya'nın Soyuz roketlerinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yedi turist gönderdi. Uzay yolculuğunun bir sonraki seferinde yolcular arasında Microsoft'un kurucu ortağı Charles Simonyi ve ilk kadın uzay turisti olan İran asıllı milyarder Anousheh Ansari de yer alacak.

4 kişi taşınacak

SpaceX, bu yolculukta 4 kişiyi taşımayı, ödemelerin miktarını ise gizli tutmayı planlıyor. Space Adventures, yolculuğun toplamda 5 gün sürmesi beklendiğini açıklarken, fırlatış ise ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden gerçekleşecek. Görev ortağı Space Advantures Başkanı Eric Anderson Crew Dragon kapsülü ISS’in bulunduğu yüksekliğin iki ya da üç katına kadar çıkabileceğini vurguladı. Anderson, "Ortak geçmişimizi onurlandıran bu Ejderha misyonu, daha önce herhangi bir sivil astronot misyonu veya uzay istasyonu ziyaretçisinin iki katı yüksekliğe ulaşabilen özel bir deneyim ve ömür boyu bir fırsat olacak." diye konuştu.