2022'ye kim zengin girmek istemezki?
Yeni yılda yeni umutlar... Yılbaşı için geri sayım başladı. Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi biletleri satışta...
27 Kasım 2021, Cumartesi 15:00 Son Güncelleme:
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Talih Kuşu'nun büyük ikramiyesi bu yıl 120 milyon lira. 31 Aralık'taki özel çekilişle dağıtılacak toplam ikramiye ise 670 milyon 760 bin lira.
UMUDA BİR ŞANS TANIYIN
Her yıl başının geleneksel heyecanı Milli Piyango'da bir biletle hayallerinizin kapısını aralayabilirsiniz. Şansınız bol olsun.
BÜYÜK İKRAMİYE 120 KATINA ÇIKTI
2000 yılından bu yana büyük ikramiye 1 milyon TL'den 120 milyon TL'ye çıktı.
İŞTE 670 MİLYON 760 BİN TL'LİK İKRAMİYE DAĞITIM TABLOSU
BÜYÜK İKRAMİYE MUTLAKA ÇIKACAK
Milli Piyango’nun bu yılbaşı çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiye mutlaka bir talihliye çıkacak. Yılbaşı gecesi canlı olarak yayınlanacak çekilişte, büyük ikramiyenin satılmayan bir bilete isabet etmesi durumunda 120 milyon TL için yeniden çekiliş yapılacak. Yani gerekirse büyük ikramiye satılan bir bilete isabet edene kadar çekiliş tekrarlanacak.