Talih Kuşu'nun büyük ikramiyesi bu yıl 120 milyon lira. 31 Aralık'taki özel çekilişle dağıtılacak toplam ikramiye ise 670 milyon 760 bin lira.

UMUDA BİR ŞANS TANIYIN

Her yıl başının geleneksel heyecanı Milli Piyango'da bir biletle hayallerinizin kapısını aralayabilirsiniz. Şansınız bol olsun.

BÜYÜK İKRAMİYE 120 KATINA ÇIKTI

2000 yılından bu yana büyük ikramiye 1 milyon TL'den 120 milyon TL'ye çıktı.

İŞTE 670 MİLYON 760 BİN TL'LİK İKRAMİYE DAĞITIM TABLOSU

BÜYÜK İKRAMİYE MUTLAKA ÇIKACAK

Milli Piyango’nun bu yılbaşı çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiye mutlaka bir talihliye çıkacak. Yılbaşı gecesi canlı olarak yayınlanacak çekilişte, büyük ikramiyenin satılmayan bir bilete isabet etmesi durumunda 120 milyon TL için yeniden çekiliş yapılacak. Yani gerekirse büyük ikramiye satılan bir bilete isabet edene kadar çekiliş tekrarlanacak.

ÇEYREK BİLETLERE BU YIL DA İLGİ BÜYÜK

Milli Piyango’nun vazgeçilmez geleneği olan yılbaşı özel çekilişine geri sayım sürüyor. 4 Kasım’da satışa sunulan biletlere oyunseverler yoğun ilgi gösteriyor. Bugüne dek en çok bilet satılan şehir İstanbul olurken, onu sırasıyla İzmir, Kocaeli ve Ankara takip etti. 31 Aralık gecesi yapılacak çekilişe 3 hafta kala en yüksek talep her yıl olduğu gibi bu yıl da çeyrek biletlere. Yılbaşı çekilişinde dağıtılacak büyük ikramiye 120 milyon TL şimdiden oyunseverlerin rüyalarına giriyor. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise bu yıl 670 milyon 760 bin TL olacak. Bu yılki bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL.

MİLLİ PİYANGO SÖZLÜĞÜ

Amorti: Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır.

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. 5’li Oyna-Amorti Garanti: Terminalden oynanan 5’li Oyna- Amorti Garanti seçeneği ile oyuncular bayilerden son basamağı 0-4 arası veya 5-9 arası olan 5 bilet satın alabilirler. Böylece 0-4 ve 5-9 arasından çekilen amorti rakamını almış ve amorti ikramiyesini garantilemiş olurlar.

Terminalden oynanan 5’li Oyna- Amorti Garanti seçeneği ile oyuncular bayilerden son basamağı 0-4 arası veya 5-9 arası olan 5 bilet satın alabilirler. Böylece 0-4 ve 5-9 arasından çekilen amorti rakamını almış ve amorti ikramiyesini garantilemiş olurlar. Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Yani bir rakamla büyük ikramiye kaçıranlara ödenen bir teselli ikramiyesidir.

Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Yani bir rakamla büyük ikramiye kaçıranlara ödenen bir teselli ikramiyesidir. Hamiline Ait Olma: Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri yasa gereği taşıyana (hamiline) aittir. Bileti ibraz eden her kişi, ikramiye almaya hak kazanır.

Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri yasa gereği taşıyana (hamiline) aittir. Bileti ibraz eden her kişi, ikramiye almaya hak kazanır. Bayi Ödeme Yetkisi : Sabit ve gezici bayilerinin yasal olarak ödeyecekleri ikramiye tutarıdır. 5 bin liraya kadar olan ikramiyeler bayiler tarafından ödenmektedir.

: Sabit ve gezici bayilerinin yasal olarak ödeyecekleri ikramiye tutarıdır. 5 bin liraya kadar olan ikramiyeler bayiler tarafından ödenmektedir. Sen Seç: Milli Piyango bayi terminalinden, kupon doldurmadan rakamların sistemce rastlantısal olarak seçilmesine dayanan sayısal oyun özelliğidir.



