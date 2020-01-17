2030'da 1 milyon elektrikli otomobil
Türkiye’de elektrikli otomobil pazarındaki rekabetin 2020’den itibaren canlanması bekleniyor. Konuyla ilgili bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Türkiye’de 2030’larda 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağını öngörüyoruz. Buna göre de şebeke hazırlıklarını planladık. Türkiye’nin yerli otomobili TOGG sadece büyük şehirlerden değil Anadolu ve kırsaldan da talep aldığı için, şarj istasyonlarının en ücra beldelere kadar olmasında fayda var” dedi.
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) yönetiminin bakanlıkla çalıştığını belirten Fatih Dönmez, şunları söyledi: “Asıl konu hızlı şarj istasyonlarının lokasyonu. Bu istasyonlarda 15-20 dakikada şarj etme imkanı olacak. Burada da şebekeyi saatlik olarak 50-100 kilovat yüklemeniz gerekiyor. Bu kapasiteler üretim tarafında sorun değil. Sorun, şarj istasyonu kurulmak istenen noktadaki şebekenin altyapısında olabilir ki bu da bir planlama gerektiriyor. Bizim hedefimiz bu tarihe kadar 1 milyon adet şarjı yavaş, orta ve hızlı olmak üzere yapmak.”
Zorunlu tutulacak
Akaryakıt istasyonlarının da elektrikli şarj istasyonu kurmak için hazır olduğunu dile getiren Bakan Fatih Dönmez, şöyle devam etti: “Biz akaryakıt istasyonlarına izin verdik. Hatta bazı ilçelerde şarj istasyonu bulundurulmasını zorunlu tutabiliriz. Serbest girişimci gelip o bölgede şarj istasyonu kurmuyorsa, biz de akaryakıt istasyonlarına bunu kamu hizmeti olarak görmelerini söyleyeceğiz ama tabii bu hizmetin bir karşılığı olacak. Bunun dışında alışveriş merkezlerinde, dinlenme tesislerinde araç şarj edilebilecek.”