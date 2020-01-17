Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) yönetiminin bakanlıkla çalıştığını belirten Fatih Dönmez, şunları söyledi: “Asıl konu hızlı şarj istasyonlarının lokasyonu. Bu istasyonlarda 15-20 dakikada şarj etme imkanı olacak. Burada da şebekeyi saatlik olarak 50-100 kilovat yüklemeniz gerekiyor. Bu kapasiteler üretim tarafında sorun değil. Sorun, şarj istasyonu kurulmak istenen noktadaki şebekenin altyapısında olabilir ki bu da bir planlama gerektiriyor. Bizim hedefimiz bu tarihe kadar 1 milyon adet şarjı yavaş, orta ve hızlı olmak üzere yapmak.”

Zorunlu tutulacak

Akaryakıt istasyonlarının da elektrikli şarj istasyonu kurmak için hazır olduğunu dile getiren Bakan Fatih Dönmez, şöyle devam etti: “Biz akaryakıt istasyonlarına izin verdik. Hatta bazı ilçelerde şarj istasyonu bulundurulmasını zorunlu tutabiliriz. Serbest girişimci gelip o bölgede şarj istasyonu kurmuyorsa, biz de akaryakıt istasyonlarına bunu kamu hizmeti olarak görmelerini söyleyeceğiz ama tabii bu hizmetin bir karşılığı olacak. Bunun dışında alışveriş merkezlerinde, dinlenme tesislerinde araç şarj edilebilecek.”