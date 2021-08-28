204 milyon lira ile ömürlük yatırımlar

Cumartesi, Pazartesi ve Çarşamba akşamları çekilen Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye, son devir sonrası 204 milyon lirayı aştı. 6’yı bir kişi bilirse Milli Piyango oyunları tarihinin en büyük ikramiyesi verilecek. Bu nedenle de heyecan dorukta. Rekor ikramiye ile oyunseverlerin birçok hayali gerçekleştirmesi mümkün. Ancak yapılacak akıllı yatırımlarla bu kazancı istihdama ve ülke ekonomisine de katkıya yönlendirmek de mümkün. Bu yatırımlar sadece ikramiye çıkan kişiyi değil, çocuklarının da geleceğini garanti altına alabilir.

İşte bu ikramiye ile gelir sağlayacak bazı yatırım seçenekleri...

BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK

Gıda ve tarım sektörüne yatırım yapmak isteyenler için büyükbaş hayvan çiftliği kurmak da karlı bir seçenek olabilir. Bu işten anlamak ve büyük özveri göstermek şartı ile 200 adet büyükbaş hayvan alarak açık ve kapalı alan dahil 30-40 dönüm kiralık bir arazi içerisinde yatırım yapabilirisiniz. Süt sağım makinesi, traktör, kontrol sistemi, su tankı gibi ihtiyaçlar dahil bu üretim çiftliğinin kurulum maliyeti 8-10 milyon lira arasında değişiyor. Hazır satılık çiftlikler de bu anlamda maliyetinizi düşürebilir.

TAVUKÇULUK SEKTÖRÜ

Büyüklüğüne göre 1 milyon liraya da 10 milyon liraya da tavuk çiftliği kurmak mümkün. Yatırımın maliyetinde arsa veya kira bedeli, kapalı alanın büyüklüğü, yem silosu, jeneratör, kalorifer gibi malzemeler belirleyici. 30-40 bin adet üretim kapasiteli bir tavuk çiftliğinin maliyeti 5 milyon lira civarında. Bu şekilde sermayenin bir kısmıyla farklı bölgelerde işletmeler kurulabilir. Dünyanın iklim değişikliği nedeniyle bir gıda krizi ile karşı karşıya olduğu da düşünülürse gıda alanına yapılan her yatırımın yüksek geri dönüşü olacağını söylemek mümkün.

YURT YATIRIMI

Ortalama 50-75 kişilik butik bir öğrenci yurdu devralmanın maliyeti yaklaşık 500 bin lira. Öğrenci yurtları bünyelerinde gece ve gündüz sorumlu müdür, aşçı ve 2 adet kat personeli olmak üzere toplamda 5-6 adet çalışan ile dönüyor. Personel, kira, fatura, vergi, onarım ve diğer giderleri ise aylık ortalama 75 bin lira civarında. Öğrenci başına aylık ortalama 2 bin lira gelir elde eden bir yurt, 10 ay boyunca aylık ortalama 100-150 bin lira gelir sağlıyor. İstanbul’da Fatih, Beşiktaş, Üsküdar gibi üniversiteleri çok olan ilçelerde butik bir yurt açılması planlandığında yılda ortalama 250 bin TL ile 750 bin TL arasında bir kazanç sağlanabilir.

PİZZA ZİNCİRİ

Franchising, büyük markaların şirketlere verdiği bayilik hizmetlerine verilen isimdir. Piyasada tanınan bir pizza zincirinden franchise almak riskinizi düşük tutar. Şube başına franchise bedeli 1 milyon lira civarında. Kira bedeli konuma göre 10-15 bin lira, gıda maliyeti 50-60 bin lira civarı, işçilik maliyeti ise 40-50 bin lira arası. Tüm bu maliyetler çıktıktan sonra şube başına aylık gelir net 20-50 bin arasında oluyor.

ZEYTİNLİK

Büyük ikramiye ile Balıkesir Edremit’te zeytinlik alınabilir. Hem zeytinden hem de zeytinyağından gelir elde etmeyi sağlayacak bu yatırım ileride daha da kazançlı hale dönüşebilir. İleride kendi markanızı da yaratarak katma değerli bir kazançla gelirinizi çok daha artırabilirsiniz. Edremit’te kısmi imar planlı 20 bin metrekare bir zeytinliğin fiyatı 20 milyon lira civarında. Ağaç başına 10 kilo zeytin alınıyor. 4-5 kilo zeytinden de 1 kilo zeytinyağı elde ediliyor. Zeytinin kilosu 10-15 lira civarı, sıkma zeytinyağının litresi 40-60 lira arasında.

KAMYON FİLOSU

Türkiye’nin coğrafi şartları nedeniyle karayolu taşımacılığı (özellikle de yük) yatırımcısına iyi fırsatlar sunan alanlardan biri. Bir kamyon filosu kurup iş sahibi olmak isteyenler de tanesi 1 milyon liradan 200 adet Mercedes Actros 3232 L model kamyon alabilir. Bu sayede aylık 4 milyon lira net gelir elde edebilirsiniz.

OTEL İŞLETMECİLİĞİ

Pandemiyle birlikte tüm tatilciler kalabalık tesisler yerine daha sakin konaklama tesislerini tercih eder oldu. Ege bölgesinde denize yakın 8-10 odalı bir küçük oteli 5 milyon liraya almak mümkün. Eğer Bodrum’da bu tip bir otel alırsanız 10 milyon liraya bulmanız mümkün. Yani 200 milyon liraya Bodrum’da bu tipte 20 otel alarak işletebilirsiniz. Otellerin yıllık kira bedeli 400 bin liraya kadar çıkıyor. Bir başka deyişle 20 butik otelden yılda kabaca 8 milyon lira kazanmak mümkün. Ayrıca paranın tamamını Antalya veya İzmir Çeşme’de 5 yıldızlı ve 200-250 odalı tek bir otele yatırarak işletmek de mümkün.

YAPAY ZEKA

Gelecek 5 yıl içinde yapay zeka desteği almayan hemen hiçbir sektör kalmayacak. Bunun için özellikle otonom araçlar, lojistik, gıda, sağlık ve enerji alanlarında yapay zeka geliştiren bir şirkete paranızın bir kısmıyla ortak olabilirsiniz. Ayrıca artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik talepleri yine her alanda hızla artıyor. Ürünler, daha proje aşamasında alıcı buluyor. ‘Böyle bir şirketi nasıl bulabilirim’ diyorsanız, pek çok üniversitenin teknokenti bu tür şirketlerle dolu. Ayrıca dijital oyun sektörü de özellikle Türkiye’de parlayan yıldız haline geldi. Küçük yatırımlarla geliştirilen oyunlar milyar dolarlık değerlemelere ulaşıyor. Bu tür girişimleri de yakından takip edip sağlıklı yatırımlar yapabilirsiniz.

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ

Son dönemde yenilenebilir enerjiye ilgi giderek arttı. Güneş Enerjisi Santrali (GES) de bu yatırımlardan biri. 1 megavata kadar lisans almadan kurulabiliyor olması, elektrik maliyetinden kaçmak isteyen herkesin ilgisini çekiyor. Üstelik son dönemde kurulum maliyetlerinin de ucuzlaması işi cazip hale getiriyor. 1 dönümlük araziye kurulan GES’lerin maliyeti şu an 800-900 bin dolara kadar düşmüş durumda. Yani yaklaşık 7-8 milyon lira. Kabaca bir hesapla 200 milyon lirayla uygun arsalara 25 adet GES kurmak mümkün. GES’ler için ekonomik ömür 25-30 yıl olarak kabul ediliyor. Santralin kendini amorti etmesi ortalama 5-7 yıl arası. Sonraki dönemde üretilen elektriği satarak uzun süre kâr edebilirsiniz.

RÜZGAR SANTRALİ

Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES) 1 megavata kadar lisanssız olarak kurulabiliyor. Türkiye’de son yıllarda RES yatırımlarının yaygınlaşmasıyla üretim maliyetleri de önemli ölçüde azaldı. 2009’da rüzgar sektöründe enerji maliyetleri megavatsaat (MWh) başına 101-169 dolar seviyesindeyken, 2040’de bu oran MWh başına 26-54 dolar aralığında gerçekleşti. 1 megavat rüzgar enerjisi santralinin ilk yatırım maliyeti yaklaşık 10 milyon lira. Lisanssız RES’lerde üretilen enerjinin fazla kısmı yine GES’te olduğu gibi üretim şebekesine satılabiliyor. Ortalama bir türbinin kullanımı süresi 25 yıl ve yatırım kendini yaklaşık 5 yılda amorti ediyor. Sonrası da size kar olarak kalıyor.