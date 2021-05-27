2083 orman işçisi alınacak
Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 2080 geçici, 3 daimi olmak üzere toplam 2083 işçi alımı yapacak.
27 Mayıs 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Başvurular 14-18 Haziran 2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler, İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek.
Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek.
Ayrıca ilgili Orman Bölge Müdürlüğü’nün internet sitesinden de duyurulacak.
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