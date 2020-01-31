Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde eski cinayet sabıkalısı Subhash Batham isimli adam bir yaşındaki kızına sahte bir doğum günü partisi hazırlayarak kendi kızının da dahil olduğu 20'den fazla çocuğu 10 saat boyunca rehin aldı. Kendi eşini de rehin alan adam Batham, polis tarafından vurularak öldürülürken, adamın eşi ise civardaki sakinlerin lincine uğradı. Kadının hayatını kaybettiği açıklandı. Batham'ın daha önce cinayetle suçlandığı ve kefaletle serbest kaldığı öğrenildi. Polisin Batham ile uzlaşma çabası tam 10 saat sürdü. 6 ay ile 15 yaş arasındaki çocukların şu anda güvende olduğu belirtildi.

İntikam almaya çalıştı

Yerel muhabir Deepak Kumar Srivastava, BBC'ye yaptığı açıklamada, bölge sakinlerinin dehşet dolu bir gece geçirdiğini söyledi. Srivastava, "Mahallede korku vardı, kimse uyumadı. Herkes çocukların güvenliği konusunda endişeliydi" dedi. Srivastava, balkondan ateş açan ve bomba tehdidinde bulunan Batham'ın cinayet suçlamasından bölge sakinlerini sorumlu tutmasıyla nedeniyle intikam almaya çalıştığını öne sürdü.