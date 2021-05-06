Magazin 20’li yaş akımına uyan Melisa Sözen'den yıllar sonra gelen itiraf

20’li yaş akımına uyan Melisa Sözen'den yıllar sonra gelen itiraf

Magazin

20’li yaş akımına uyan Melisa Sözen'den yıllar sonra gelen itiraf

Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Alya karakteriyle unutulmazlar arasında giren Melisa Sözen yeni akıma uydu. 20’li yaşlarındaki fotoğrafın paylaşan oyuncudan bir de gülümseten bir itiraf geldi.

06 Mayıs 2021, Perşembe 21:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sosyal medya kullanıcıları arasından hızla yayılan ve birçok ünlü ismin ‘20’li yaşlar challenge’ etiketini kullanarak katıldığı akıma Melisa Sözen de katıldı. Bir film setinden fotoğrafını paylaşan Sözen filmle ilgili de bir itirafta bulundu.

Güzel oyuncu paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:

"Sene 2005 🌻Cenneti Beklerken filminin seti. Derviş Zaim senaryoyu benimle paylaştıktan sonra aşırı heyecanlanmış ve gözümü karartıp minik de bir yalan söylemiştim.

Oynayacağım karakterin at binerken bir sürü sahnesi vardı, Derviş abi “sorun yok değil mi, zaten ders de aldıracağız size” dediğinde, ben “yoo asla sorun yok, ben zaten biliyorum “ gibi şeyler gevelemiştim müthiş bir güven telkin ederek.

Ama aslında deli gibi korkuyordum at binmekten, birkaç sene öncesinde başka bir sette büyük bir kaza geçirmiştim at üstündeyken ve o zamandan beri çok sevmeme rağmen hiçbir şekilde yaklaşamıyordum atlara.

Ama tabii Derviş abi bunu biz sete çıkınca öğrendi 😅 Ben tekrar ders almıştım ama olmadı, korkumu yenememiştim. Derviş abi de sağ olsun süper anlayışlı davrandı ve sahnelerin birazını iptal etti, diğer kısımlarında da dublör yardımıyla çekti."

https://www.instagram.com/p/COcxv-NJMDz/?utm_source=ig_web_copy_link


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
6 Mayıs 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Anlam arıyorum sayın hakim!
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Bulaşık formülü işe yarar mı?
Mehmet Coşkundeniz
Elif Demirtaş Bilir
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar meydan okudu
Elif Demirtaş Bilir
Uğur Alkapar
Top değil bağış
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Erkeklerin yaş yaş sertleşme durumları
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
3 Mayıs haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
İnsani ilişkilerinizi iyi kullanın
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Kim çekti?
Suna Akyıldız
Funda Duru
Ege Can Sal: Müzik hayatımdaki en büyük tutku
Funda Duru
Yasemin Candemir
Türk müzisyen Uygar Çağlı, Avrupa’nın en ünlü caz sahnesinde!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Survivor'dan elenen Melis Sezer duygularını ilk kez anlattı