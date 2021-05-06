Sosyal medya kullanıcıları arasından hızla yayılan ve birçok ünlü ismin ‘20’li yaşlar challenge’ etiketini kullanarak katıldığı akıma Melisa Sözen de katıldı. Bir film setinden fotoğrafını paylaşan Sözen filmle ilgili de bir itirafta bulundu.

Güzel oyuncu paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:

"Sene 2005 🌻Cenneti Beklerken filminin seti. Derviş Zaim senaryoyu benimle paylaştıktan sonra aşırı heyecanlanmış ve gözümü karartıp minik de bir yalan söylemiştim.

Oynayacağım karakterin at binerken bir sürü sahnesi vardı, Derviş abi “sorun yok değil mi, zaten ders de aldıracağız size” dediğinde, ben “yoo asla sorun yok, ben zaten biliyorum “ gibi şeyler gevelemiştim müthiş bir güven telkin ederek.

Ama aslında deli gibi korkuyordum at binmekten, birkaç sene öncesinde başka bir sette büyük bir kaza geçirmiştim at üstündeyken ve o zamandan beri çok sevmeme rağmen hiçbir şekilde yaklaşamıyordum atlara.

Ama tabii Derviş abi bunu biz sete çıkınca öğrendi 😅 Ben tekrar ders almıştım ama olmadı, korkumu yenememiştim. Derviş abi de sağ olsun süper anlayışlı davrandı ve sahnelerin birazını iptal etti, diğer kısımlarında da dublör yardımıyla çekti."



