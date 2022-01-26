20. Geleneksel Eğitim Sempozyumu’nun bu yılki teması ‘Eğitimin Dönüşümü’ olarak belirlendi. Salgın kurallarına uygun şekilde yapılacak olan sempozyumda, geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl son 20 yılın en iyi konuşmacıları yer alacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in açılış konuşmasını yapacağı sempozyumda, alanında uzman pek çok akademisyen görüş ve önerilerini katılımcılarla paylaşacak.