20'nci eğitim sempozyumu 27-29 Ocak'ta
Türkiye Özel Okullar Derneği’nin (TÖZOK) geleneksel olarak her yıl yarıyıl tatilinde düzenlediği Eğitim Sempozyumlarının 20’ncisi 27-29 Ocak tarihleri arasında Antalya’da yapılacak.
26 Ocak 2022, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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20. Geleneksel Eğitim Sempozyumu’nun bu yılki teması ‘Eğitimin Dönüşümü’ olarak belirlendi. Salgın kurallarına uygun şekilde yapılacak olan sempozyumda, geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl son 20 yılın en iyi konuşmacıları yer alacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in açılış konuşmasını yapacağı sempozyumda, alanında uzman pek çok akademisyen görüş ve önerilerini katılımcılarla paylaşacak.
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