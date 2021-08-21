21 Ağustos Cumartesi sabahında gram altın yüzde 0,01 oranında değer kazanırken, çeyrek altın yüzde 0,12, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise yüzde 0,29 oranında değer kaybetti. Hafta başından bu yana altın piyasasında esen umutlu hava Cuma öğleden sonra değişmeye başlamıştı. Peki, Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 22 ayar bilezik yükseldi mi? İşte 21 Ağustos altın fiyatları…

21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı 21 Ağustos Cumartesi sabahında yüzde 0,01 oranında değer kazandı ve alış fiyatı 485,71 TL, satış fiyatı ise 486,01 TL oldu. Altın dün sabah 488,35 TL’den satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın Cumartesi sabahında değer kaybıyla başladı. Yüzde 0,12 oranındaki düşüşün ardından çeyrek altının alış fiyatı 790,00 TL, satış fiyatı ise 805,00 TL oldu. Çeyrek altının dün sabahki satış fiyatı ise 810,00 TL idi.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın fiyatı cum öğleden sonra düşmeye başladı, bu sabah da düşüş devam etti. Güne yüzde 0,19 oranında değer kaybıyla başlayan yarım altın 1.581,00 TL’den alınıp 1.610,00 TL’den satılıyor. Yarım altının bir önceki günkü fiyatı 1.618,00 TL idi.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın güne yüzde 0,11’lik bir düşüşle başladı ve alış fiyatı 3.116,18 TL, satış fiyatı ise 3.177,59 TL oldu. Tam altın dün 3.181,17 TL’den işlem görmüştü.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 21 Ağustos Cumartesi sabahında yüzde 0,21 oranında değer kaybı yaşadı ve alış fiyatı 3.229,00 TL, satış fiyatı ise 3.277,00 TL oldu. Cumhuriyet altınının dünkü satış fiyatı ise 3.284,00 TL idi.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?