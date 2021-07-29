Türkiye 21 apartman Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

21 apartman Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Türkiye

21 apartman Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Bitlis’te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21 apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.

29 Temmuz 2021, Perşembe 23:37 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği, Kovid-19 vakalarının görüldüğü il merkezindeki 21 apartmanın bugün saat 23.59’dan itibaren geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Apartmanlarda uygulanacak karantina süresince gerekli tedbirlerin kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, bu adreslerde ikamet eden görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleri ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına, karara uyulmaması durumunda her seferinde idari para cezası uygulanacağına ve kişiler hakkında adli işlem başlatılmasına karar verilmiştir."

AA

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