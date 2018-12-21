21 Aralık güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

21 Aralık güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Haftanın son gününde altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Ekonomik verileri yakından takip eden vatandaşlar en çok da gram ve çeyrek altındaki seyri araştırıyor. İşte 21 Aralık güncel altın fiyatları...