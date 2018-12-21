21 Aralık güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Haftanın son gününde altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Ekonomik verileri yakından takip eden vatandaşlar en çok da gram ve çeyrek altındaki seyri araştırıyor. İşte 21 Aralık güncel altın fiyatları...
Koca bir haftayı geride bırakıyoruz... Bu akşam itibarıyla piyasalar kapanıyor. Pazartesinden bu yana düşüş yaşayan dövizle birlikte altın fiyatlarında da düşüş söz konusu... Haftaya 215 lira ile başlayan gram altın 19 Aralık Çarşamba günü 211 lira ile en düşük seviyesini görürken bugün sabah saatlerinde 213,21'den işlem görüyor. İşte 21 Aralık güncel altın fiyatları...
21 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın 341,73 TL’den alınıp, 350,49 TL’den satılıyor.
Gram altın ise 213,15 TL’den alınırken 213,21 TL’den satışa sunuluyor.
Cumhuriyet altını 1.412,00 TL’den alınırken, 1.433,00 TL’den satılıyor.
Yarım altın ise 683,33 TL’den alınıyor ve 701,97 TL’den satılıyor.