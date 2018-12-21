Hadi 21 Aralık akşam ipucu sorusu uygulamanın Instagram hesabından duyuruldu. Bu akşamki soru ata sporumuz olan güreşten geliyor. Yarışacılara "Ata sporumuzun geçmişinde Recep Kara'dan Orhan Okullu'ya, Ali Gürbüz'den Şaban Yılmaz'a nice efsane başpehlivan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde doğmuştur. Bugünkü ipucumuz tam da güreş tutkunu hadicilerin seveceği yerden geliyor.🤼‍♂️ Geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri her yıl nerede yapılır?" soruluyor.

CEVAP: EDİRNE

Kırkpınar yağlı güreşleri ile ilgili bir çok söylenti vardır. Bunlardan en yaygın olanı da şöyledir: Rumeli’nin fethi sırasında Orhan Gazi’nin kardeşi Süleyman Paşa 40 askeriyle Domuzhisarı Kalesi ile birlikte birkaç kaleyi de ele geçirir. Bu birlik geri dönerken, bu gün Yunanistan sınırları içerisinde kalan Samona’ daki molalarında güreş tutuşurlar. Bunlardan ikisi yenişemezler. Daha sonra iki güreşçi bir Hıdırellez gününde (6 Mayıs) yeniden güreşe tutuşurlar. Güreş sabah erkenden başlayıp gece yarısı iki güreşçinin ölümüne kadar sürer. Arkadaşları tarafından orada bulunan bir incir ağacının altına defnedilirler. Yıllar sonra arkadaşları aynı yere tekrar geldiklerinde İki pehlivan arkadaşlarının gömülü oldukları yerde temiz ve gür pınarların şırıl şırıl aktığını görürler. Bunun üzerine o yer “Kırkpınar” olarak adlandırılır ve böylece Kırkpınar Yağlı Güreş geleneği başlar.

GÜREŞLERİN YAPILDIĞI YER:

Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı sonrasında Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu gün Yunanistan sınırları içinde kalan Samona köyü civarında bulunan Kırkpınar Çayırından Edirne-Mustafa Paşa yolu üzerinde yer alan Viran tekke mahalline taşınmıştır.

Cumhuriyetin ilanından sonra güreşler Edirne’nin Sarayiçi bölgesinde yapılmaktadır.