21 Aralık önemi nedir? Kış gün dönümü ne anlama geliyor?

Türkiye kuzay yarım kürede bulunuyor. 21 Aralık ise içinde bulunduğumuz yarım kürede kış mevsiminin başlangıcı anlamına gelirken en uzun gecenin yaşanacağı tarihtir. Peki, en uzun gece kaç saat sürecek? En uzun gece hangi şehirde yaşanacak?

KIŞ GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?

21 Aralık güney yarım kürede yaz, kuzey yarım kürede kış başlangıcıdır. Bu tarihten itibaren kuzey yarım kürede gündüzler uzamaya (kış gün dönümü) Güney yarım kürede kısalmaya (yaz gün dönümü) başlar.

EN UZUN GECE KAÇ SAAT SÜRECEK?

Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik açı ile gelir. 21 Aralık’ta ülkemizde en uzun gece ise 15 saat 6 dakika ile Kuzey'deki Sinop'ta yaşanıyor. En kısa gece ise 14 saat ile Güney'deki Hatay'da olacak. En uzun gecenin yaşandığı gün, gündönümü olarak adlandırılır. Gündönümü, güneşin dünyaya (ekvator çizgisine) en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. Gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığı andır.

DİĞER GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarım küre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarım kürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.