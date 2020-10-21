21 Ekim çeyrek altın ne kadar oldu? Serbest piyasada son güncel altın fiyatları
Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki 21 Ekim çeyrek altın ne kadar oldu? İşte serbest piyasada son güncel altın fiyatları.
21 Ekim 2020, Çarşamba 18:39 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 485,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 485,80 liradan, 3 bin 200 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 221 liradan, 443 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 447 liradan, 3 bin 127 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 147 liradan, bin 564 liradan alınan Yarım Ziynet bin 574 liradan ve 782 liradan alınan Çeyrek Ziynet 787 liradan satıldı.
İSTANBUL (İHA)
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