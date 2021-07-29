21 'Evim' şirketinin tasfiyesinde TMSF devrede

Faaliyetleri durdurulan bu 21 şirketin tasfiye sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Süreci Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yürütecek.

SÜREÇ TEK KURUMDA

Dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre, tasfiye komisyonunun TMSF tarafından atanacağı ve tasfiye işlemlerinin bu komisyon tarafından yürütüleceği hüküm altına alındı. Değişiklikten önce, tasfiye sürecini BDDK ve TMSF’nin kuracağı komisyon yürütecekti. Şirketlerin tasfiyesine karar verme yetkisi ile tasfiye sürecini yürütme yetkisinin aynı kurum bünyesinde toplanmasıyla, tasfiye süreçlerinin hızlı ve etkin bir şekilde nihayetlendirilmesi amaçlanıyor.

BDDK KALANLARI İNCELEYECEK

BDDK’dan yapılan açıklamaya göre, tasfiye edilen şirketlerin çözümlemesini TMSF sağlarken BDDK da intibak süreci devam eden 6 şirketin mali bünyelerini ve kurumsal yönetimlerini ayrıntılı bir incelemeye tabi tutacak. İntibak sürecini tamamlayan tasarruf finansman şirketleri, mali ve kurumsal yönetim süreçlerinde önemli kazanımlar sağlayarak, yasal çerçeveye uyumlu faaliyet koşullarına kavuşacak. Böylece tasarruf finansman şirketleri ekonomiye katma değer sağlayan yapılara dönüşecek.

HAKLARI KORUNACAK

Tasarruf finansman şirketindeki katılımcı sayısı yaklaşık 400 bin. Tasfiye edilen şirketlerdeki katılımcı sayısının ise yaklaşık 40 bin olduğu hesaplanıyor. TMSF tarafından yerine getirilecek tasfiye işlemleri, mevduat sigortası dahil herhangi bir devlet garantisi anlamına gelmese de tasarruf sahiplerinin haklarının korunması için tüm önlemler alınacak. Komisyon, kimlerin bu şirketlere ne kadar para yatırdığına bakacak. Daha sonra şirketlerin ve şirket sahiplerinin mal varlıkları kontrol edilecek. Ödemeler şirket ve şirket sahiplerinin varlıklarının satışı üzerinden elde edilen parayla karşılanacak.

FAALİYETLERİNE SON VERİLEN FİRMALAR

1-İktisatevim

2-Vizyonevim

3-Doğruevim

4-Finansevim

5-Birikimevim

6-Finalevim

7-Yaşamevim

8-HH Aydın Yatırım Holding

9-İhtiyaçevim

10-Varlıkevim

11-İstek Evim

12-İkizlerevim

13-Destekevim

14-Gerçekevim

15-Değer Tasarruf Gayrimenkul

16-Önceevim

17-Morevim

18-Hedefevim

19-Gelecek Tasarruf Gayrimenkul

20-Birlikbirikim

21-Tasarruf Organizasyon ve Gayrimenkul

İRADİ TASFİYE KAPSAMINDA OLANLAR

22- Güvence Tasarruf Gayrimenkul

23- Benimevim

24- Yenievim

25- Narevim

26- Kumbaraevim

27- Umutevim

28- Ezogelin Tasarruf

29- Pamuk Evim