21 'Evim' şirketinin tasfiyesinde TMSF devrede
Kamuoyunda faizsiz konut ve taşıt edindirme sistemi olarak bilinen tasarruf finansman şirketlerine 100 milyon TL sermaye şartı getirilmiş ve denetim Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) geçmişti. Bu kapsamda BDDK’ya başvuran 35 şirketten 21’i 1 Temmuz itibarıyla tasfiye edilmiş, kalan 14 şirketten 8’ine de ‘iradi tasfiye’ kararı çıkmıştı.
29 Temmuz 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Faaliyetleri durdurulan bu 21 şirketin tasfiye sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Süreci Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yürütecek.
SÜREÇ TEK KURUMDA
Dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre, tasfiye komisyonunun TMSF tarafından atanacağı ve tasfiye işlemlerinin bu komisyon tarafından yürütüleceği hüküm altına alındı. Değişiklikten önce, tasfiye sürecini BDDK ve TMSF’nin kuracağı komisyon yürütecekti. Şirketlerin tasfiyesine karar verme yetkisi ile tasfiye sürecini yürütme yetkisinin aynı kurum bünyesinde toplanmasıyla, tasfiye süreçlerinin hızlı ve etkin bir şekilde nihayetlendirilmesi amaçlanıyor.
BDDK KALANLARI İNCELEYECEK
BDDK’dan yapılan açıklamaya göre, tasfiye edilen şirketlerin çözümlemesini TMSF sağlarken BDDK da intibak süreci devam eden 6 şirketin mali bünyelerini ve kurumsal yönetimlerini ayrıntılı bir incelemeye tabi tutacak. İntibak sürecini tamamlayan tasarruf finansman şirketleri, mali ve kurumsal yönetim süreçlerinde önemli kazanımlar sağlayarak, yasal çerçeveye uyumlu faaliyet koşullarına kavuşacak. Böylece tasarruf finansman şirketleri ekonomiye katma değer sağlayan yapılara dönüşecek.
HAKLARI KORUNACAK
Tasarruf finansman şirketindeki katılımcı sayısı yaklaşık 400 bin. Tasfiye edilen şirketlerdeki katılımcı sayısının ise yaklaşık 40 bin olduğu hesaplanıyor. TMSF tarafından yerine getirilecek tasfiye işlemleri, mevduat sigortası dahil herhangi bir devlet garantisi anlamına gelmese de tasarruf sahiplerinin haklarının korunması için tüm önlemler alınacak. Komisyon, kimlerin bu şirketlere ne kadar para yatırdığına bakacak. Daha sonra şirketlerin ve şirket sahiplerinin mal varlıkları kontrol edilecek. Ödemeler şirket ve şirket sahiplerinin varlıklarının satışı üzerinden elde edilen parayla karşılanacak.
FAALİYETLERİNE SON VERİLEN FİRMALAR
1-İktisatevim
2-Vizyonevim
3-Doğruevim
4-Finansevim
5-Birikimevim
6-Finalevim
7-Yaşamevim
8-HH Aydın Yatırım Holding
9-İhtiyaçevim
10-Varlıkevim
11-İstek Evim
12-İkizlerevim
13-Destekevim
14-Gerçekevim
15-Değer Tasarruf Gayrimenkul
16-Önceevim
17-Morevim
18-Hedefevim
19-Gelecek Tasarruf Gayrimenkul
20-Birlikbirikim
21-Tasarruf Organizasyon ve Gayrimenkul
İRADİ TASFİYE KAPSAMINDA OLANLAR
22- Güvence Tasarruf Gayrimenkul
23- Benimevim
24- Yenievim
25- Narevim
26- Kumbaraevim
27- Umutevim
28- Ezogelin Tasarruf
29- Pamuk Evim