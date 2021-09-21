Türkiye 21 Eylül 2021 korona tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu?

21 Eylül 2021 korona tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye

21 Eylül 2021 korona tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı artış göstererek 27 bini geçmişti. Bu gelişme üzerine 21 Eylül 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 21 Eylül 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

21 Eylül 2021, Salı 18:43 Son Güncelleme:
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Koronavirüste delta varyantı sonrası vaka sayısındaki hızla yükseliş devam ediyor. Vatandaşlar günün rakamlarını merak ediyor. Peki, 21 Eylül 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

20 Eylül korona tablosu

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