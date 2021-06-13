Türkiye 21 gün oldu! Kayıp kampçı her yerde aranıyor

21 gün oldu! Kayıp kampçı her yerde aranıyor

Türkiye

21 gün oldu! Kayıp kampçı her yerde aranıyor

Antalya'ya tatil için giden ve kampta kaybolan Mustafa Yıldırım’ın (60) izine, arama çalışmalarının 21'inci gününde de rastlanmadı.

13 Haziran 2021, Pazar 21:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kemer ilçesi Ulupınar Mahallesi'ndeki Çıralı kamp alanında tatilini geçiren Mustafa Yıldırım, 24 Mayıs'ta fotoğraf çekmek için dağlık alana gitti. Yıldırım'dan bir daha haber alamayan ve telefonla da ulaşamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi. Yıldırım'ın bulunması için başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Aramalarda Mustafa Yıldırım'ın izine rastlanmadı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinden 7, İHH İnsani Yardım Vakfı’ndan 21, AKUT Arama Kurtarma Derneği’nden 9 ve AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan 4 kişi tarafından Maden Koyu'ndan başlayan aramalar Tekirova Mahallesi ve Kumluca ilçesine doğru uzandı.

Şu ana kadar yapılan aramalarda ise Mustafa Yıldırım'ın izine rastlanmadı.

Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya) (DHA)

İlgili Haberler
Kayıp kampçı Mustafa Yıldırım'dan günlerdir haber alınamıyor


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Kadınlar böyledir, görmek istemez bazen…
Şirin Sever
Rauf Tamer
Zirve... ama
Rauf Tamer
Erkut Can
Ben yokken neler olmuş neler
Erkut Can
Hakan Çelik
Engelliler için daha çok erişim
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Sinema ve tribünü eve taşıdılar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Bizim Çocuklar: Eğitimli, disiplinli, Avrupalı…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Eğitim şart
Murat Çelik
Banu Şen
Hoşça kal...
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cenazede şok! Tabutu açınca ortaya çıktı