21 gün oldu! Kayıp kampçı her yerde aranıyor

Kemer ilçesi Ulupınar Mahallesi'ndeki Çıralı kamp alanında tatilini geçiren Mustafa Yıldırım, 24 Mayıs'ta fotoğraf çekmek için dağlık alana gitti. Yıldırım'dan bir daha haber alamayan ve telefonla da ulaşamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi. Yıldırım'ın bulunması için başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Aramalarda Mustafa Yıldırım'ın izine rastlanmadı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinden 7, İHH İnsani Yardım Vakfı’ndan 21, AKUT Arama Kurtarma Derneği’nden 9 ve AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan 4 kişi tarafından Maden Koyu'ndan başlayan aramalar Tekirova Mahallesi ve Kumluca ilçesine doğru uzandı.

Şu ana kadar yapılan aramalarda ise Mustafa Yıldırım'ın izine rastlanmadı.

Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya) (DHA)

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