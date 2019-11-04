21 günde şekeri hayatınızdan nasıl çıkarırsınız?

Dengeli beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmek herkes için kolay olmasa da sağlıklı bir yaşamın en önemli koşulu dengeli ve bilinçli beslenmekten geliyor. Diyetisyen Melda Demiröz, 21 gün boyunca belli bir program uygulanarak dengeli ve sağlıklı bir hayata kolayca adım atılabileceğini vurguluyor.

Bilimsel olarak bir davranışın bilinçaltımıza yerleşip alışkanlığa dönüşmesi 21 gün alıyor. Kişi herhangi bir programı 21 gün boyunca uyguladığında artık bu program alışkanlık haline geliyor. Diyetisyen Melda Demiröz, dengeli bir yaşam için uygulanacak 21 günlük bir programın hayat kalitesini arttırdığını ve sağlıklı bir yaşam sürmek için ilk adım olduğunu belirtiyor.

Beslenme programına neleri dahil etmelisiniz?

21 gün boyunca uygulanacak program ile dengeli yaşam oldukça kolay. Diyetisyen Melda Demiröz uygulanacak beslenme programı ile ilgili şunları anlatıyor:

“Kişi mutlaka protelin almalı. Az yağlı et, tavuk, balık, yumurta ve peynir gibi hayvansal proteinler yenebilir. Mercimek, nohut, kuru fasulye, siyah fasulye, maş fasulyesi gibi kurubaklagillerin de programda yeri var. Süt, yoğurt, peynir, kefir, ayran tüketebileceğiniz süt ürünleri arasında. 21 günlük programa bulgur, firik, esmer pirinç, tam buğday makarna, kinoa, karabuğday gibi tam tane tahılları da ekleyebilirsiniz. Sebze ve meyveleri mevsimine göre seçmek önemli. Mevsim sebzelerini çiğ veya pişmiş olarak, meyveleri ise kuru meyveyi tercih ederek günde 2-3 porsiyon tüketebilirsiniz. vücudumuz için gerekli, ancak sağlıklı şekilde almak önemli. Vücudun sağlıklı yağlardan alması için günde 1 avuç kadar badem, fındık, fıstık, ceviz, kabak çekirdeği gibi çiğ kuruyemişler veya zeytin, avokado, hindistan cevizi gibi doğal yağları tercih edebilirsiniz. Programa chia, amaranth, keten tohumu gibi sağlıklı tohumları ekleyebilirsiniz. Hem sağlığınız hem de zevkiniz için tüm baharatları kullanmaktan çekinmeyin. Elbette tuz miktarını çok sınırlı şekilde kullanmak gerekiyor. Tatlı ihtiyacınız için ise 1 tatlı kaşığı bal veya pekmez veya 2 kare (10 gr) bitter çikolataya izin var. Su içmek oldukça önemli. Program boyunca bol su içmeye, bunun dışında maden suyu, bitki çayları gibi sağlıklı içeceklere yönlenmeyi ihmal etmeyin. Çayı ve kahveyi ise kesinlikle şeker kullanmadan içmeye dikkat etmek gerekiyor.”

21 gün boyunca uzak durmanız gereken alışkanlıklar

Demiröz, Dengeli yaşam için uygulanacak 21 günlük programda uzak durulması gereken noktaları şöyle anlatıyor: “Beyaz veya esmer şeker içeren hiçbir gıdayı tüketmemek gerekiyor. Program boyunca beyaz ekmekten, hamur işlerinden uzak durmak gerekiyor. Börek, poğaça, bisküvi, kek, kurabiye gibi beyaz un içeren hiçbir yiyeceğin programda yeri yok. Alkolden tamamen uzak durulmalı. Günde 2.5-3.5 litre su içmek oldukça önemli. Elbette sağlıklı ve dengeli bir yaşam için sigaradan da uzak durmak gerekiyor. Sigara içenler mümkünse tamamen bırakmalı, olmuyorsa da içtiği sigara miktarını yarıya indirmeli. Uyku ve egzersiz programın olmazsa olmazı. Günde ortalama 6-8 saatlik bir uyku ve günde en az 30 dakikalık tempolu bir yürüyüş dengeli yaşama adım atmak için oldukça etkili.”

Örnek 1 Haftalık Menü

Diyetisyen Melda Demiröz, 21 günlük dengeli yaşam için örnek bir haftalık menü paylaştı:

Not: Miktarlar kişilere göre değişiklik göstereceği için miktar belirtilmemiştir. Yalnızca programda günlük meyve hakkı 2 porsiyon olduğu için meyvelerde miktar belirtilmiştir.

1. GÜN

Kahvaltı:

Yumurta

Süzme peynir

Domates-salatalık- yeşillik

%100 tam buğday ekmek

Ara:

1 orta boy armut

Öğle:

Mercimek çorba (unsuz-kremasız)

Izgara balık

Salata

Ara:

3 adet günkurusu kayısı + çiğ badem

Akşam:

Zeytinyağlı bulgurlu ıspanak

Yoğurt

ARA: Ceviz

2. GÜN

Kahvaltı:

Lor peyniri + pulbiber

Zeytin

Domates-biber

Tam çavdar ekmek

Ara:

7-8 orta boy çilek

Öğle:

Ekmeksiz Köfte

Salata

Tam buğday makarna

Ara:

Sade probiyotik yoğurt + keten tohumu

Akşam:

Etli taze fasulye

Cacık

Domatesli bulgur pilavı

Ara:

Taze Hindistan cevizi

3. GÜN

Kahvaltı:

Narlı Probiyotik:

1 çay bardağı probiyotik

yoğurt + nar + tarçın + yulaf ezmesi

Ara:

2 adet hurma + çiğ fındık

Öğle:

Etli Nohut

Cacık

Karabuğday pilavı

Ara:

Tam buğday ekmek + az yağlı beyaz peynir

Akşam:

Zeytinyağlı Enginar

Yoğurt

Ara:

Tuzsuz yer fıstığı

4. GÜN

Kahvaltı:

Dereotlu-peynirli omlet

Tam buğday ekmek (%100)

Ara:

1 halka ananas

Öğle:

Fırında tavuk göğsü

Salata

Mercimekli bulgur pilavı

Ara:

Çiğ kaju

Akşam:

Yoğurtlu buğday çorba

Haşlanmış brokoli + zeytinyağı-limon

Ara:

Tuzsuz leblebi

5. GÜN

Kahvaltı:

Muzlu Smoothie: Yarım muz + 1 adet hurma

+ 1 su bardağı laktozsuz süt

+ 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi + tarçın

(Tamamını blender'dan geçiriyoruz)

Ara:

Ceviz

Öğle:

Domatesli-kıymalı tam buğday makarna

Ara:

Çiğ badem

Akşam:

Fırında Mücver

Yoğurt

Ara:

1 orta boy havuç

6. GÜN

Kahvaltı:

Menemen

Tam buğday ekmek

Ara:

1 adet kivi

Öğle:

Mantarlı et sote

Bulgur pilavı

Ara:

Laktozsuz süt

Akşam:

Izgara karışık sebze (kabak-patlıcan-biber)

Yoğurt

Tam çavdar ekmek

Ara:

1 orta boy yeşil elma veya 10 adet yeşil erik

7. GÜN

Kahvaltı:

Ananaslı yoğurt:

Yoğurt + 1 halka ananas + keten tohumu + tarçın

Ara:

Leblebi

Öğle:

Ton balıklı-kinoalı salata

Ara: 15 adet kuru siyah üzüm + çiğ fındık

Akşam:

Kıymalı bamya

Yoğurt

Tam buğday ekmek

Ara:

Salatalık