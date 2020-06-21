Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 21 Haziran 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Çok Güzel Hareketler 2

Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle ekrana gelecek. Babalarından kalan mirası paylaşamayan aile üyeleri, herkesi şaşkına çeviren buluş, hastane odasında bebek sevinci, kız arkadaşı tarafından kıskanılmak istenen çocuk, kızının büyüdüğünü kabullenemeyen baba, sürprizli veli toplantısı ve bir Babalar Günü ziyaretinin heyecanlı beklenişi bu haftanın skeçleri.

CNN TÜRK 17.30: Sporun Manşeti

Cem Yılmaz ve Damla Uğurtürk’ün sunduğu ‘Sporun Manşeti’ne, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi konuk olacak. Programda, ‘Bırakmam Seni ile çıkılan yolda Beşiktaş’ı neler bekliyor?’, ‘Transfer politikası nasıl olacak?’, ‘Koronavirüs teşhisi konduğunda neler yaşadı?’, ‘Pandemi döneminde taraftara çağrısı ne?’ gibi sorular yanıt bulacak.

TRT2 12.00: Film Gibi Hayatlar

Usta sanatçı Hülya Koçyiğit, ‘Film Gibi Hayatlar’ adlı programında, Türk Sineması’nın unutulmaz isimlerini ağırlıyor. Programın bu haftaki bölümüne, ünlü yönetmen ve yapımcı Biket İlhan konuk olacak.





ATV 21 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:05 Bir Zamanlar Çukurova

14:50 Gençliğim Eyvah

19:00 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları

23:25 Büyük Hazine: Sırlar Kitabı





KANAL D 21 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 Küçük Ağa

09:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Hayat Tamircisi

16:15 Zalim İstanbul

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Çok Akustik





STAR TV 21 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

10:00 Evde Hareket Zamanı

10:45 Benim Tatlı Yalanım

13:15 Yüksek Sosyete

15:30 Güzel Köylü

18:45 Star Ana Haber

20:00 Riddick

22:30 Bir Demet Tiyatro





FOX TV 21 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı

08.30 İÇalar Saat Hafta Sonu

11:15 Şevkat Yerimdar

13:15 Her yerde Sen

16:00 Yaparsın Aşkım

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber HAfta Sonu

20:00 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

21:45 Badem Şekeri 2





TRT 1 21 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı

05:08 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:10 Bir Yusuf Masalı

07:00 Böyle Bitmesin

09:05 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna

13:00 Ailenin Yeni Üyesi

14:05 Kalk Gidelim

17:15 Soru Küpü

19:00 Ana Haber

20:00 Seksenler

23:30 Zaman Matinesi





TV8 21 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Para Bende

10:00 Survivor

13:45 Ekşi Elmalar

16:15 Survivor Panaroma

20:00 Survivor





Show TV 21 Haziran 2020 Pazar yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08.15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Sultan

14:00 Öyle Olsun

16:15 Pis yedili

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

22:15 Aile Şerefi





Kanal 7 21 Haziran 2020 Pazar yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45Süper Kardeşler

09:40 İnadım İnat

10:45 Başkent Kulisi

11:45 Mihrali

13:30 Umut Hiç Bitmeyecek

15:20 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:10 Masum

18:00 Ana Haber

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Hatçe Sosyetede





a2 21 Haziran 2020 Pazar yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın









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