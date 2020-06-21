Magazin 21 Haziran Pazar TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • 21 Haziran Pazar TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)

21 Haziran Pazar TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)

Magazin

21 Haziran Pazar TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)

21 Haziran Pazar yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 21 Haziran 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.

21 Haziran 2020, Pazar 09:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 21 Haziran 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Çok Güzel Hareketler 2

Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle ekrana gelecek. Babalarından kalan mirası paylaşamayan aile üyeleri, herkesi şaşkına çeviren buluş, hastane odasında bebek sevinci, kız arkadaşı tarafından kıskanılmak istenen çocuk, kızının büyüdüğünü kabullenemeyen baba, sürprizli veli toplantısı ve bir Babalar Günü ziyaretinin heyecanlı beklenişi bu haftanın skeçleri.

CNN TÜRK 17.30: Sporun Manşeti

Cem Yılmaz ve Damla Uğurtürk’ün sunduğu ‘Sporun Manşeti’ne, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi konuk olacak. Programda, ‘Bırakmam Seni ile çıkılan yolda Beşiktaş’ı neler bekliyor?’, ‘Transfer politikası nasıl olacak?’, ‘Koronavirüs teşhisi konduğunda neler yaşadı?’, ‘Pandemi döneminde taraftara çağrısı ne?’ gibi sorular yanıt bulacak.

TRT2 12.00: Film Gibi Hayatlar

Usta sanatçı Hülya Koçyiğit, ‘Film Gibi Hayatlar’ adlı programında, Türk Sineması’nın unutulmaz isimlerini ağırlıyor. Programın bu haftaki bölümüne, ünlü yönetmen ve yapımcı Biket İlhan konuk olacak.


ATV 21 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:05 Bir Zamanlar Çukurova

14:50 Gençliğim Eyvah

19:00 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları

23:25 Büyük Hazine: Sırlar Kitabı


KANAL D 21 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 Küçük Ağa

09:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Hayat Tamircisi

16:15 Zalim İstanbul

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Çok Akustik


STAR TV 21 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

10:00 Evde Hareket Zamanı

10:45 Benim Tatlı Yalanım

13:15 Yüksek Sosyete

15:30 Güzel Köylü

18:45 Star Ana Haber

20:00 Riddick

22:30 Bir Demet Tiyatro


FOX TV 21 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı

08.30 İÇalar Saat Hafta Sonu

11:15 Şevkat Yerimdar

13:15 Her yerde Sen

16:00 Yaparsın Aşkım

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber HAfta Sonu

20:00 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

21:45 Badem Şekeri 2


TRT 1 21 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı

05:08 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:10 Bir Yusuf Masalı

07:00 Böyle Bitmesin

09:05 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna

13:00 Ailenin Yeni Üyesi

14:05 Kalk Gidelim

17:15 Soru Küpü

19:00 Ana Haber

20:00 Seksenler

23:30 Zaman Matinesi


TV8 21 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Para Bende

10:00 Survivor

13:45 Ekşi Elmalar

16:15 Survivor Panaroma

20:00 Survivor


Show TV 21 Haziran 2020 Pazar yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08.15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Sultan

14:00 Öyle Olsun

16:15 Pis yedili

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

22:15 Aile Şerefi


Kanal 7 21 Haziran 2020 Pazar yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah 

07:45Süper Kardeşler

09:40 İnadım İnat

10:45 Başkent Kulisi

11:45 Mihrali

13:30 Umut Hiç Bitmeyecek

15:20 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:10 Masum

18:00 Ana Haber

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Hatçe Sosyetede


a2 21 Haziran 2020 Pazar yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın



İlgili Haberler
Acun Ilıcalı'dan Ebru Gündeş açıklaması


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
21 Haziran 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Yasemin Candemir
ATM’den kartım kopyalandı, tüm param çalındı!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Hatice Çelik öldü, peki ya çocukları!
Elif Demirtaş Bilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 5 dakikada magazin turu (21 Haziran 2020)