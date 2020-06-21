21 Haziran Pazar TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
21 Haziran Pazar yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 21 Haziran 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
21 Haziran 2020, Pazar 09:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 21 Haziran 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Çok Güzel Hareketler 2
Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle ekrana gelecek. Babalarından kalan mirası paylaşamayan aile üyeleri, herkesi şaşkına çeviren buluş, hastane odasında bebek sevinci, kız arkadaşı tarafından kıskanılmak istenen çocuk, kızının büyüdüğünü kabullenemeyen baba, sürprizli veli toplantısı ve bir Babalar Günü ziyaretinin heyecanlı beklenişi bu haftanın skeçleri.
CNN TÜRK 17.30: Sporun Manşeti
Cem Yılmaz ve Damla Uğurtürk’ün sunduğu ‘Sporun Manşeti’ne, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi konuk olacak. Programda, ‘Bırakmam Seni ile çıkılan yolda Beşiktaş’ı neler bekliyor?’, ‘Transfer politikası nasıl olacak?’, ‘Koronavirüs teşhisi konduğunda neler yaşadı?’, ‘Pandemi döneminde taraftara çağrısı ne?’ gibi sorular yanıt bulacak.
TRT2 12.00: Film Gibi Hayatlar
Usta sanatçı Hülya Koçyiğit, ‘Film Gibi Hayatlar’ adlı programında, Türk Sineması’nın unutulmaz isimlerini ağırlıyor. Programın bu haftaki bölümüne, ünlü yönetmen ve yapımcı Biket İlhan konuk olacak.
ATV 21 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:05 Bir Zamanlar Çukurova
14:50 Gençliğim Eyvah
19:00 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları
23:25 Büyük Hazine: Sırlar Kitabı
KANAL D 21 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı
07:00 Küçük Ağa
09:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Hayat Tamircisi
16:15 Zalim İstanbul
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Çok Akustik
STAR TV 21 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
10:00 Evde Hareket Zamanı
10:45 Benim Tatlı Yalanım
13:15 Yüksek Sosyete
15:30 Güzel Köylü
18:45 Star Ana Haber
20:00 Riddick
22:30 Bir Demet Tiyatro
FOX TV 21 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı
08.30 İÇalar Saat Hafta Sonu
11:15 Şevkat Yerimdar
13:15 Her yerde Sen
16:00 Yaparsın Aşkım
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber HAfta Sonu
20:00 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
21:45 Badem Şekeri 2
TRT 1 21 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı
05:08 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:10 Bir Yusuf Masalı
07:00 Böyle Bitmesin
09:05 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
13:00 Ailenin Yeni Üyesi
14:05 Kalk Gidelim
17:15 Soru Küpü
19:00 Ana Haber
20:00 Seksenler
23:30 Zaman Matinesi
TV8 21 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı
07:00 Oynat Bakalım
08:30 Para Bende
10:00 Survivor
13:45 Ekşi Elmalar
16:15 Survivor Panaroma
20:00 Survivor
Show TV 21 Haziran 2020 Pazar yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08.15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Sultan
14:00 Öyle Olsun
16:15 Pis yedili
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
22:15 Aile Şerefi
Kanal 7 21 Haziran 2020 Pazar yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45Süper Kardeşler
09:40 İnadım İnat
10:45 Başkent Kulisi
11:45 Mihrali
13:30 Umut Hiç Bitmeyecek
15:20 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:10 Masum
18:00 Ana Haber
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Hatçe Sosyetede
a2 21 Haziran 2020 Pazar yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın