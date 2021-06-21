21 Haziran tarihi itibariyle Türkiye’nin de içinde bulunduğu Kuzey yarım kürede yaz mevsimi resmen başlıyor. Havaların sıcaklığı artık kendini iyiden iyiye belli ederken, diğer yandan da bahar aylarından bu yana devam eden gündüzlerin de uzaması zirveye ulaşıyor. Peki, 21 Haziran yaz gündönümü en uzun gece mi gündüz mü? İşte 21 Haziran yaz gün dönümü özellikleri…

21 HAZİRAN YAZ GÜNDÖNÜMÜ EN UZUN GECE Mİ GÜNDÜZ MÜ?

21 Haziran’da yaşanan yaz gün dönümü Kuzey yarımkürede en uzun gündüzün yaşandığı gün olmakla birlikte aynı zamanda Güney yarımkürede de en uzun gecenin yaşandığı tarihtir.

21 HAZİRAN YAZ GÜN DÖNÜMÜ ÖZELLİKLERİ

21 Haziran yaz gündönümünde aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi'ni teğet geçerken güneş ışınlarını yıl içinde olabilecek en dar açı ile almaktadır. Yaz gün dönümünün ardından Oğlak Dönencesi'nin güneyinde en uzun gölge yaşanmaktadır ve böylelikle gölge boyları kısalır.

Bu tarih yalnızca yaz veya kış olarak kabul edilmez çünkü kimi ülkelerde kışın ya da yazın ortası olarak da kabul edilir.

Bununla birlikte, kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, Güney'de ise 24 saat gece yaşanmaktadır. Yaz gün dönümünde saat 12 olduğunda güneş dik bir açıyla gelir ve yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur.

TÜRKİYE’DE EN UZUN GÜNDÜZ HANGİ ŞEHİRDE?

Türkiye’de 21 Haziran tarihinde en uzun gece Sinop'ta yaşanırken, 21 Aralık'ta ise en uzun gündüz Hatay'da yaşanır.

EKİNOKS VE GÜNDÖNÜMLERİ TARİHLERİ

Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün oluşur:

21 Mart (ekinoks): Gece ve gündüzün eşit sürede oluğu 21 Mart ekinoksunda Türkiye’nin de içinde bulunduğu kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken, güney yarımkürede sonbahar başlar.

21 Haziran (Yaz gündönümü): Kuzey yarım kürede yaz mevsiminin güney yarım kürede kış mevsiminin başladığı 21 Haziran Yaz gündönümünde yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesi yaşanır.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz sürelerinin ikinci defa eşit olduğu 23 Eylül ekinoksunda ülkemizin de yer aldığı Kuzey yarımkürede yaz mevsimi biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise tam tersi şekilde bahara mevsimi başlar.

21 Aralık (Kış gündönümü): Güneş ışınları bu sefer güney yarıküredeki Oğlak dönencesine dik gelir. Bu tarihte kuzey yarı kürede gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya, güney yarı kürede ise tam tersi gündüzler kısalmaya geceler uzamaya başlar.