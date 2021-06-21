21 Haziran yaz gündönümü zaman zaman gece ve gündüzün eşit olduğu ekinoks ile karıştırılsa bile bu tarih en uzun gündüzün yaşandığı gündür. 21 Haziran yaz gündönümünde günlerin uzaması sona ererken, bu tarihten sonra gündüz süresi yavaş yavaş kısalmaya başlar. İşte yaz gündönümünün nasıl oluştuğu, etkileri ve 21 Haziran hakkında merak edilenler…

21 HAZİRAN YAZ GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?

Gün dönümü denilen doğa olayı yılda iki defa gerçekleşir ve güneşin dünyaya en uzak mesafede olduğu ana verilen isimdir. Yaz ve kış olmak üzere iki defa yaşanan gündönümlerinde gündüzler ve geceler kısalmaya veya uzamaya başlar.

21 Haziran yaz gündönümünde güneş ışınları, kuzey yarımküredeki Yengeç dönencesine dünyanın ekseni sebebiyle dik gelir. Bu nedenle 21 Haziran’da kuzey yarımkürede gündüzler artık kısalmaya başlarken, geceler uzamaya başlar. Güney Yarı kürede ise bu durumun tam tersi yaşanır ve gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya başlar.

21 HAZİRAN YAZ GÜNDÖNÜMÜNDE GERÇEKLEŞEN OLAYLAR

KUZEY YARIM KÜRE

Yaz mevsiminin başlangıcıdır.

Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne 90°lik açı ile düşer.

En uzun gündüz, en kısa gece yaşanır.

Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. Fakat 23 Eylül tarihine kadar gündüzler gecelerden uzundur.

Yengeç Dönencesi'nden kuzeye gidildikçe gündüz süresi uzar, gece süresi kısalır.

Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi'ne teğet geçer.

Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde en kısa gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları uzamaya başlar.

Yengeç Dönencesi'nin kuzeyi, güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dik açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları küçülmeye başlar.

GÜNEY YARIM KÜRE

Kış mevsiminin başlangıcıdır.

Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne 43°06' lık açı ile düşer.

En uzun gece, en kısa gündüz yaşanır.

Aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi'ne teğet geçer.

Oğlak Dönencesi'nden güneye gidildikçe gece süresi uzar, gündüz süresi kısalır.

Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Fakat 23 Eylül tarihine kadar geceler gündüzlerden uzundur.

Oğlak Dönencesi'nin güneyinde en uzun gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları kısalmaya başlar.

Oğlak Dönencesi'nin güneyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları büyümeye başlar.

EN UZUN GÜN KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

21 Haziran tarihinde en uzun gündüz ve en uzun gece yaşanmasının yanı sıra kuzey kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, güney kutbunda ise 24 saat gece yaşanıyor.

Türkiye’de en uzun gündüzü yaşayan il ise ülkenin en kuzeyinde yer alan Sinop. 21 Haziran’da güneş Sinop’ta 04.57'te doğacak ve akşam 20.26'da batacak. En uzun gündüzün yaşandığı Sinop’ta 15 saat 28 dakika gündüz yaşanacak.



