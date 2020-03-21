21 Mart 2020 Cumartesi günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
21 Mart 2020 Cumartesi yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 21 Mart 2020 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
21 Mart 2020, Cumartesi 11:27 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 21 Mart 2020 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
Yüzleşme zamanı
Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Seçkin Özdemir ve Yiğit Kirazcı’nın rol aldığı ‘Hizmetçiler’de: Aras, Ela’dan şüphelenmeye başlar. Bir yandan da Derin’in izini sürer. Gülseren’in kendisini işten çıkaracağını duyan Ela, Derin’in telefonunda bulduğu görüntüleri kullanır. Aras, Ela ile yüzleşmeye gider. ■ KANAL D / 20.00
Kuzey ortadan kayboluyor
Aslıhan Güner, İsmail Demirci, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın ve Zeynep Kankonde’nin oynadığı ‘Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ta: Yıldız, Kuzey’i kurtarmak için çırpınır. Kuzey, verdiği büyük sınavın sonunda ödülle karşılaşacağını zannederken tam tersi olur. Yıldız, hiç olmadığı kadar serttir. Talihsiz aşık Kuzey, sırra kadem basar. ■ SHOW TV / 20.00
Corona virüs konuşulacak
POSTA Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in sunduğu ‘Hafta Sonu’na, Prof. Dr. Oğuz Özyaral ve Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta konuk olacak. Programda; ‘Koronavirüsü gripten ayıran nedir?’, ‘Kimler risk altında?’, ‘Türkiye, aşı ve ilaç çalışmalarında hangi noktada?’, ‘Karantina süreci ne kadar devam eder?’ gibi sorular yanıt bulacak. ■ CNN TÜRK 10.00
Taşınma kararı
Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer ve Mehtap Bayri’nin rol aldığı ‘Kalk Gidelim’de: Fabrika gerçeğini Meryem’den öğrenen Nurcan, Mustafa Ali’ye hesap sorar ve İstanbul’a dönmeye karar verir. Seyfettin, Mustafa Ali’ye destek olur. Şerif ve Behice, Nurhatçe’yi de alıp başka bir şehre taşınmaya karar verirler. Bu fikri sadece Ercan destekler. ■ TRT 1 / 21.00
Modaya dair her şey
Aslı Turanlı’nın sunduğu ‘Son Moda’, her cumartesi yayınlanıyor. Bugünkü bölümde; son moda cilt bakımı uygulaması bal kabağı peelingi, Türkiye’nin ilk yumurta restoranı, tepetaklak evden modası, hiç geçmeyen dövme sanatı, faydalı yağlardan protez tırnak uygulaması ve gülüş tasarımı ekrana taşınacak. ■ KANAL D / 14.00
Miraç Kandili
Bu gece, Hz. Muhammed ’in Allah’ın huzuruna çıkarıldığı Miraç Gecesi. Kanallar, Miraç Kandili için özel programlar hazırladı.
- Miraç Kandili Özel. Kanal D / 23.15
- Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili. atv / 20.00
- Miraç Kandili Özel. TRT 1 / 19.45
- Miraç Kandili. STAR TV / 00.45
- Miraç Kandili Özel. Kanal 7 / 21.15
Kanal D yayın akışı
- 07.00 Akasya Durağı
- 09.45 Magazin D Cumartesi
- 13.00 Arda’nın Mutfağı
- 14.00 Son Moda
- 15.00 Zalim İstanbul
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Hizmetçiler
- 23.15 Miraç Kandili Özel
- 01.00 Arka Sokaklar
- 03.45 Kuzey Güney
- 05.30 Müzik Arası
CNN TÜRK yayın akışı
- 06.00 Haber
- 07.00 Güne Merhaba Hafta Sonu
- 09.00 Haber
- 10.00 Hafta Sonu
- 11.00 Haber
- 13.00 Haber
- 15.00 Haber
- 15.30 Klinik
- 16.00 Haber
- 16.30 Sağlık Kontrolü
- 18.00 5N 1K
- 19.00 Ana Haber
- 21.00 CNN TÜRK Masası
- 01.00 Gece Haberler
ATV yayın akışı
- 07.30 Haftasonu Haber
- 10.00 Bir Zamanlar Çukurova
- 13.30 Sinema: Afacan Arabalar
- 15.30 Yerli Dizi: Kuruluş Osman
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel
- 24.00 Bir Zamanlar Çukurova
- 02.45 Yerli Dizi: Hercai
- 04.45 Yerli Dizi: Kara Ekmek
SHOW TV yayın akışı
- 06.15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
- 08.15 Hayat Güzeldir
- 10.00 Cumartesi Sürprizi
- 13.00 Sinema: Tatlı Dillim
- 15.00 Yerli Dizi: Ramo
- 18.45 Ana Haber
- 20.00 Kuzey Yıldızı ‘İlk Aşk’
- 00.15 Yerli Dizi: Ramo
- 02.45 Yerli Dizi: Çukur
- 05.15 Cumartesi Sürprizi
FOX yayın akışı
- 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11.15 Memet Özer ile Mutfakta
- 12.15 Dostumun Dünyası
- 13.15 Yerli Dizi: Baraj
- 15.45 Yerli Dizi: Yasak Elma
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Zümrüdüanka
- 24.00 Yerli Dizi: Baraj
- 02.30 Aşk Yeniden
- 04.15 Kadın
- 06.00 Her Yerde Sen
TV8 yayın akışı
- 07.00 Oynat Bakalım
- 09.00 Yollardayız
- 10.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler
- 13.00 Hastanede Hayat
- 14.00 O Ses Türkiye
- 15.15 Doğduğun Ev Kaderindir
- 20.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler
- 00.15 Doğduğun Ev Kaderindir
- 02.45 Komedi Türkiye
TRT1 yayın akışı
- 06.15 Küçük Hanımefendi
- 08.05 Beni Böyle Sev
- 11.00 Tozkoparan
- 12.30 Benim Adım Melek
- 15.50 1’de Bugün
- 16.00 Yerli Dizi: Ya İstiklal Ya Ölüm
- 19.00 Ana Haber
- 19.45 Miraç Kandili Özel
- 21.00 Kalk Gidelim
- 00.15 Zaman Matinesi
- 01.00 Yerli Dizi: Ya İstiklal Ya Ölüm
teve2 yayın akışı
- 07.00 Kavak Yelleri
- 08.45 Çocuklar Duymasın
- 09.45 Çok Gezenti
- 11.15 Yeniden Konuşalım
- 12.15 Rehber
- 13.30 Sen de Yap
- 14.30 Küçük Ağa
- 16.30 Zalim İstanbul
- 19.45 Kelime Oyunu
- 21.00 Ben Bilmem Eşim Bilir
- 23.30 Gece Kafası
- 01.30 Çocuklar Duymasın