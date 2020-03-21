21 Mart 2020 Cumartesi günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 21 Mart 2020 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

Yüzleşme zamanı

Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Seçkin Özdemir ve Yiğit Kirazcı’nın rol aldığı ‘Hizmetçiler’de: Aras, Ela’dan şüphelenmeye başlar. Bir yandan da Derin’in izini sürer. Gülseren’in kendisini işten çıkaracağını duyan Ela, Derin’in telefonunda bulduğu görüntüleri kullanır. Aras, Ela ile yüzleşmeye gider. ■ KANAL D / 20.00

Kuzey ortadan kayboluyor

Aslıhan Güner, İsmail Demirci, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın ve Zeynep Kankonde’nin oynadığı ‘Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ta: Yıldız, Kuzey’i kurtarmak için çırpınır. Kuzey, verdiği büyük sınavın sonunda ödülle karşılaşacağını zannederken tam tersi olur. Yıldız, hiç olmadığı kadar serttir. Talihsiz aşık Kuzey, sırra kadem basar. ■ SHOW TV / 20.00

Corona virüs konuşulacak

POSTA Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in sunduğu ‘Hafta Sonu’na, Prof. Dr. Oğuz Özyaral ve Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta konuk olacak. Programda; ‘Koronavirüsü gripten ayıran nedir?’, ‘Kimler risk altında?’, ‘Türkiye, aşı ve ilaç çalışmalarında hangi noktada?’, ‘Karantina süreci ne kadar devam eder?’ gibi sorular yanıt bulacak. ■ CNN TÜRK 10.00

Taşınma kararı

Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer ve Mehtap Bayri’nin rol aldığı ‘Kalk Gidelim’de: Fabrika gerçeğini Meryem’den öğrenen Nurcan, Mustafa Ali’ye hesap sorar ve İstanbul’a dönmeye karar verir. Seyfettin, Mustafa Ali’ye destek olur. Şerif ve Behice, Nurhatçe’yi de alıp başka bir şehre taşınmaya karar verirler. Bu fikri sadece Ercan destekler. ■ TRT 1 / 21.00

Modaya dair her şey

Aslı Turanlı’nın sunduğu ‘Son Moda’, her cumartesi yayınlanıyor. Bugünkü bölümde; son moda cilt bakımı uygulaması bal kabağı peelingi, Türkiye’nin ilk yumurta restoranı, tepetaklak evden modası, hiç geçmeyen dövme sanatı, faydalı yağlardan protez tırnak uygulaması ve gülüş tasarımı ekrana taşınacak. ■ KANAL D / 14.00

Miraç Kandili

Bu gece, Hz. Muhammed ’in Allah’ın huzuruna çıkarıldığı Miraç Gecesi. Kanallar, Miraç Kandili için özel programlar hazırladı.

Miraç Kandili Özel. Kanal D / 23.15

Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili. atv / 20.00

Miraç Kandili Özel. TRT 1 / 19.45

Miraç Kandili. STAR TV / 00.45

Miraç Kandili Özel. Kanal 7 / 21.15

Kanal D yayın akışı

07.00 Akasya Durağı

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda’nın Mutfağı

14.00 Son Moda

15.00 Zalim İstanbul

19.00 Ana Haber

20.00 Hizmetçiler

23.15 Miraç Kandili Özel

01.00 Arka Sokaklar

03.45 Kuzey Güney

05.30 Müzik Arası

CNN TÜRK yayın akışı

06.00 Haber

07.00 Güne Merhaba Hafta Sonu

09.00 Haber

10.00 Hafta Sonu

11.00 Haber

13.00 Haber

15.00 Haber

15.30 Klinik

16.00 Haber

16.30 Sağlık Kontrolü

18.00 5N 1K

19.00 Ana Haber

21.00 CNN TÜRK Masası

01.00 Gece Haberler

ATV yayın akışı

07.30 Haftasonu Haber

10.00 Bir Zamanlar Çukurova

13.30 Sinema: Afacan Arabalar

15.30 Yerli Dizi: Kuruluş Osman

19.00 Ana Haber

20.00 Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel

24.00 Bir Zamanlar Çukurova

02.45 Yerli Dizi: Hercai

04.45 Yerli Dizi: Kara Ekmek

SHOW TV yayın akışı

06.15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08.15 Hayat Güzeldir

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Sinema: Tatlı Dillim

15.00 Yerli Dizi: Ramo

18.45 Ana Haber

20.00 Kuzey Yıldızı ‘İlk Aşk’

00.15 Yerli Dizi: Ramo

02.45 Yerli Dizi: Çukur

05.15 Cumartesi Sürprizi

FOX yayın akışı

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Memet Özer ile Mutfakta

12.15 Dostumun Dünyası

13.15 Yerli Dizi: Baraj

15.45 Yerli Dizi: Yasak Elma

19.00 Ana Haber

20.00 Zümrüdüanka

24.00 Yerli Dizi: Baraj

02.30 Aşk Yeniden

04.15 Kadın

06.00 Her Yerde Sen

TV8 yayın akışı

07.00 Oynat Bakalım

09.00 Yollardayız

10.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler

13.00 Hastanede Hayat

14.00 O Ses Türkiye

15.15 Doğduğun Ev Kaderindir

20.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler

00.15 Doğduğun Ev Kaderindir

02.45 Komedi Türkiye

TRT1 yayın akışı

06.15 Küçük Hanımefendi

08.05 Beni Böyle Sev

11.00 Tozkoparan

12.30 Benim Adım Melek

15.50 1’de Bugün

16.00 Yerli Dizi: Ya İstiklal Ya Ölüm

19.00 Ana Haber

19.45 Miraç Kandili Özel

21.00 Kalk Gidelim

00.15 Zaman Matinesi

01.00 Yerli Dizi: Ya İstiklal Ya Ölüm

teve2 yayın akışı

07.00 Kavak Yelleri

08.45 Çocuklar Duymasın

09.45 Çok Gezenti

11.15 Yeniden Konuşalım

12.15 Rehber

13.30 Sen de Yap

14.30 Küçük Ağa

16.30 Zalim İstanbul

19.45 Kelime Oyunu

21.00 Ben Bilmem Eşim Bilir

23.30 Gece Kafası

01.30 Çocuklar Duymasın



