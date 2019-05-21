21 Mayıs altın fiyatları… Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira?
Sabah saatlerinden itibaren yatırımcı tarafından internette altın fiyatları merak ediliyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 21 Mayıs Salı altın fiyatları…
Yatırımcı küresel gelişmeleri ve yurtiçi piyasaları merak ediyor. Sabah saatlerinden itibaren internette altın fiyatları aratılıyor. Peki, 21 Mayıs Kapalıçarşı altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
245,96 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 246,05 liradan, bin 639 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 664 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 587 liradan alınan tam altın bin 618 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
793 liradan alınan yarım altın 814 liradan ve 396 liradan alınan çeyrek altın 407 liradan satılıyor.