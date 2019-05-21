21 Mayıs altın fiyatları… Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? Sabah saatlerinden itibaren yatırımcı tarafından internette altın fiyatları merak ediliyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 21 Mayıs Salı altın fiyatları…