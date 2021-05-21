Haberler Türkiye Haberleri 21 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka sayısı düne göre yükselişte 21 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka sayısı düne göre yükselişte Türkiye Sağlık Bakanlığı, ’Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. 21 Mayıs 2021, Cuma 19:49 Son Güncelleme: 21.05.2021 19:54 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ 21 Mayıs koronavirüs tablosu 21 Mayıs korona tablosu 21 Mayıs korona korona tablosu 21 Mayıs son dakika 21 Mayıs günlük vaka sayıları Yazarlarımızdan 40 kilometre menzil Murat Çelik Batı’da kopuş mu? Oral Çalışlar 11’inci yıl Rauf Tamer Bırakın da bir açık hava mekanında oturalım artık! Şirin Sever Burası Atatürk’ün yetiştiği askerî okul Hakan Çelik Antik dünyadan bugüne her dönemin merkezi Didim Banu Şen Kocanızla iyi geçinmek için 10 öğüt Erkut Can Uyku ustaları Murat Gülderen Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok Büşra Özbelli İstanbul dışında kazanmaya devam Doğukan Tevfik Meriç BUNLARI DA OKUYUN Göz önünde üretim yapılamaz! Süper Lig çok göz önünde Son dakika... Malatya’da deprem Bakan Varank’tan yerli aşı açıklaması Bakan Pakdemirli "Müjde niteliğinde açıklamamız var" diyerek duyurdu: Hesaplara aktarmaya başlayacağız Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Etkisini artıracak