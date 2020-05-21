21 Mayıs Perşembe TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
21 Mayıs Perşembe yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 21 Mayıs 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
21 Mayıs 2020, Perşembe 09:52 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 21 Mayıs 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.15: Yolcu
Oyn: Liam Neeson, Vera Farmiga, Florence Pugh, Clara Lago, Patrick Wilson.
Yön: Jaume Collet-Serra
Sigortacı Michael, işe gidip gelmek için banliyö trenini kullanır. Günün birinde trende daha önce hiç görmediği Joanna ile tanışır. Joanna, Michael’dan trende birini bulmasını ister. Karşılığında tuvaletteki 75 bin doların sahibi olacaktır. Son durağa kadar birçok sırrı çözmek zorunda kalan Michael, trendeki herkesin hayatından sorumludur.
Teve2 19.45: Kelime Oyunu
Ali İhsan Varol’un sunduğu ‘Kelime Oyunu’nda; Ferhat Bey, Elif Hanım, Saliha Hanım, Aysel Hanım ve Yiğit Bey yarışacak. Yarışmacılar, verilen ipuçlarını kullanarak sorulan kelimeleri bulmaya çalışacak. En yüksek puanı alan, hafta finalinde yarışmaya hak kazanacak.
TRT1 20.30: Seksenler
‘Seksenler’ oyuncularının kendi evlerinde çekim yaptığı ‘Ev Yapımı’ dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek: Erdem ile Selvet’in evlilik yıldönümleridir. Selvet, evlilik yıldönümlerini hatırlar ama Erdem’den emin değildir. İkili, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya başlar. Oyuncu dostları yayına katılınca eğlenceli anlar yaşanır.
Show TV yayın akışı 21 Mayıs
08:00 Pis Yedili
10:00 Oflu Hoca’nın Şifresi
12:15 Kalp Atışı
14:45 Refika ile Test Mutfağı
15:30 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Şaşkın Damat
21:45 Güldür Güldür Show
23:45 İçerde
ATV yayın akışı 21 Mayıs
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Evde Biz Bize
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:55 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21:00 Kesişen Dünyalar - Yabancı Sinema
23:15 Boz Ayı - Yabancı Sinema
KANAL D yayın akışı 21 Mayıs
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:45 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:15 Yolcu - Yabancı Sinema
22:35 Taksi 4 - Yabancı Sinema
STAR TV yayın akışı 21 Mayıs
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:00 Erkenci Kuş
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kara Bela - Yerli Sinema
FOX TV yayın akışı 21 Mayıs
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Mucize Doktor Tekrar
23:30 Şevkat Yerimdar
TRT 1 yayın akışı 21 Mayıs
08:40 Yamak Ahmet
09:30 İyi Fikir
11:15 Nostalji Kuşağı “Ferhunde Hanım Ve Kızları”
12:10 Vefa Dediğin
12:20 Tam Zamanı
12:45 Dert Ortağı
13:15 Zinde Kal
14:15 Sağlıklı Mutfak
15:15 Uzaktan Erişim
16:30 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu “Hikayeler”
17:45 Doğrusu Ne?
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi’den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:30 Ev Yapımı
23:15 Mesnevi’den Hikayeler
23:40 Kuşlarla Yolculuk
TV8 yayın akışı 21 Mayıs
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
09:45 Kızım
12:30 Doya Doya Moda
16:15 Survivor Panaroma
20:00 Survivor Yeni Bölüm