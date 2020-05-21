Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 21 Mayıs 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.15: Yolcu

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Oyn: Liam Neeson, Vera Farmiga, Florence Pugh, Clara Lago, Patrick Wilson.

Yön: Jaume Collet-Serra

Sigortacı Michael, işe gidip gelmek için banliyö trenini kullanır. Günün birinde trende daha önce hiç görmediği Joanna ile tanışır. Joanna, Michael’dan trende birini bulmasını ister. Karşılığında tuvaletteki 75 bin doların sahibi olacaktır. Son durağa kadar birçok sırrı çözmek zorunda kalan Michael, trendeki herkesin hayatından sorumludur.

Teve2 19.45: Kelime Oyunu

Ali İhsan Varol’un sunduğu ‘Kelime Oyunu’nda; Ferhat Bey, Elif Hanım, Saliha Hanım, Aysel Hanım ve Yiğit Bey yarışacak. Yarışmacılar, verilen ipuçlarını kullanarak sorulan kelimeleri bulmaya çalışacak. En yüksek puanı alan, hafta finalinde yarışmaya hak kazanacak.

TRT1 20.30: Seksenler

‘Seksenler’ oyuncularının kendi evlerinde çekim yaptığı ‘Ev Yapımı’ dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek: Erdem ile Selvet’in evlilik yıldönümleridir. Selvet, evlilik yıldönümlerini hatırlar ama Erdem’den emin değildir. İkili, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya başlar. Oyuncu dostları yayına katılınca eğlenceli anlar yaşanır.

Show TV yayın akışı 21 Mayıs

08:00 Pis Yedili

10:00 Oflu Hoca’nın Şifresi

12:15 Kalp Atışı

14:45 Refika ile Test Mutfağı

15:30 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Şaşkın Damat

21:45 Güldür Güldür Show

23:45 İçerde





ATV yayın akışı 21 Mayıs

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Evde Biz Bize

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:55 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21:00 Kesişen Dünyalar - Yabancı Sinema

23:15 Boz Ayı - Yabancı Sinema





KANAL D yayın akışı 21 Mayıs

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:45 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:15 Yolcu - Yabancı Sinema

22:35 Taksi 4 - Yabancı Sinema





STAR TV yayın akışı 21 Mayıs

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:00 Erkenci Kuş

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kara Bela - Yerli Sinema





FOX TV yayın akışı 21 Mayıs

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Mucize Doktor Tekrar

23:30 Şevkat Yerimdar





TRT 1 yayın akışı 21 Mayıs

08:40 Yamak Ahmet

09:30 İyi Fikir

11:15 Nostalji Kuşağı “Ferhunde Hanım Ve Kızları”

12:10 Vefa Dediğin

12:20 Tam Zamanı

12:45 Dert Ortağı

13:15 Zinde Kal

14:15 Sağlıklı Mutfak

15:15 Uzaktan Erişim

16:30 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu “Hikayeler”

17:45 Doğrusu Ne?

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi’den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:30 Ev Yapımı

23:15 Mesnevi’den Hikayeler

23:40 Kuşlarla Yolculuk





TV8 yayın akışı 21 Mayıs

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

09:45 Kızım

12:30 Doya Doya Moda

16:15 Survivor Panaroma

20:00 Survivor Yeni Bölüm





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