21 Nisan 2020 Salı günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 21 Nisan 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...

Kanal D 20.15: Hekimoğlu

Başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık ve Ebru Özkan Saban’ın paylaştığı ‘Hekimoğlu’, tekrar bölümüyle ekranda: Basketbol oynarken arkadaşıyla çarpışan liseli Deniz, hastaneye kaldırılır. Doktorlar, çift gören ve gece terörü atakları yaşayan Deniz’e teşhis koyamaz. Zeynep, dosyayı Ateş Hekimoğlu’na getirir. Gece terörü ataklarını duyan Hekimoğlu, vakayı alır.

TRT 1 20.00: Tutunamayanlar Çevrimiçi

Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu ve Zafer Algöz’ün başrollerde olduğu ‘Tutunamayanlar’ın adı, ‘Tutunamayanlar Çevrimiçi’ olarak değişti. Çekimleri robot kameralarla yapılan dizinin ilk bölümünde: Herkes salgın yüzünden eve kapanır. Tarık, İrem’i arar ama ulaşamaz. Lütfü, İmtiyaz’ın verdiği zor bir göreve başlar. Onikibin yaşında olduğu için evden çıkmayan İlhan, sosyal medyayı keşfeder.

TV8 20.00: Survivor

‘Survivor Ünlüler ve Gönüllüler’in ilk bölümünde ödül oyunu oynanacak. Yarışmacılar, ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet edecek. Ödül oyununun ardından konsey toplanacak ve adaya veda eden isin belli olacak.

ATV 20.00: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik ve Burak Sergen’in rol aldığı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da: Fahri hastanede ölümle savaşır. Kayıpları, Hızır’ın kararlarına bağlayan masa, komutayı ele almak için harekete geçer. Çakırbeylilerden habersiz Tufan ve Feyyaz’ın da dahil edildiği bir toplantı düzenlenir. Hızır ve Alparslan’ın devre dışı bırakılmaları ve masadan ayrılmaları için oylama yapılır.





ATV 21 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23:45 Hayat





KANAL D 21 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:15 Hekimoğlu

22:30 Masum





STAR TV 21 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Ezgi Sertel ile Lezzetin Haritası

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Erkenci Kuş

18:45 Star Ana Haber

20:00 İşler Güçler





FOX TV 21 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Refika ile Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Yaparsın Aşkım

23:30 Benden Bu Kadar





TRT 1 21 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı

05:48 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:50 İncir Ağacı

06:50 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

07:50 Tutunamayanlar

09:30 İyi Fikir

11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Türk Sineması "Düğün"

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Tutunamayanlar Çevrimiçi

22:30 3'Te 3 Tarih





TV8 21 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:00 Oynat Bakalım

09:30 Survivor

12:30 Doya Doya Moda

16:15 Survivor





Show TV 21 Nisan 2020 Salı yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Gelin Evi

10:00 Yeni Gelin

13:00 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Dehşetin Dişleri





Kanal 7 21 Nisan 2020 Salı yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Bir Ömre Bedel

09:10 Bir Tas Çorba

11:00 Masum

12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane

14.30 Yemin

16:10 Masum (yeni dizi)

18:00 Ana Haber

19:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:30 Deli Divane





a2 21 Nisan 2020 Salı yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla



