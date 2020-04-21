21 Nisan 2020 Salı günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
21 Nisan 2020 Salı yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 21 Nisan 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
21 Nisan 2020, Salı 09:53 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 21 Nisan 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...
Kanal D 20.15: Hekimoğlu
Başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık ve Ebru Özkan Saban’ın paylaştığı ‘Hekimoğlu’, tekrar bölümüyle ekranda: Basketbol oynarken arkadaşıyla çarpışan liseli Deniz, hastaneye kaldırılır. Doktorlar, çift gören ve gece terörü atakları yaşayan Deniz’e teşhis koyamaz. Zeynep, dosyayı Ateş Hekimoğlu’na getirir. Gece terörü ataklarını duyan Hekimoğlu, vakayı alır.
TRT 1 20.00: Tutunamayanlar Çevrimiçi
Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu ve Zafer Algöz’ün başrollerde olduğu ‘Tutunamayanlar’ın adı, ‘Tutunamayanlar Çevrimiçi’ olarak değişti. Çekimleri robot kameralarla yapılan dizinin ilk bölümünde: Herkes salgın yüzünden eve kapanır. Tarık, İrem’i arar ama ulaşamaz. Lütfü, İmtiyaz’ın verdiği zor bir göreve başlar. Onikibin yaşında olduğu için evden çıkmayan İlhan, sosyal medyayı keşfeder.
TV8 20.00: Survivor
‘Survivor Ünlüler ve Gönüllüler’in ilk bölümünde ödül oyunu oynanacak. Yarışmacılar, ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet edecek. Ödül oyununun ardından konsey toplanacak ve adaya veda eden isin belli olacak.
ATV 20.00: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Oktay Kaynarca, Sanem Çelik ve Burak Sergen’in rol aldığı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da: Fahri hastanede ölümle savaşır. Kayıpları, Hızır’ın kararlarına bağlayan masa, komutayı ele almak için harekete geçer. Çakırbeylilerden habersiz Tufan ve Feyyaz’ın da dahil edildiği bir toplantı düzenlenir. Hızır ve Alparslan’ın devre dışı bırakılmaları ve masadan ayrılmaları için oylama yapılır.
ATV 21 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Hayat
KANAL D 21 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:15 Hekimoğlu
22:30 Masum
STAR TV 21 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Ezgi Sertel ile Lezzetin Haritası
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Erkenci Kuş
18:45 Star Ana Haber
20:00 İşler Güçler
FOX TV 21 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Refika ile Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Yaparsın Aşkım
23:30 Benden Bu Kadar
TRT 1 21 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı
05:48 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:50 İncir Ağacı
06:50 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
07:50 Tutunamayanlar
09:30 İyi Fikir
11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Türk Sineması "Düğün"
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Tutunamayanlar Çevrimiçi
22:30 3'Te 3 Tarih
TV8 21 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:00 Oynat Bakalım
09:30 Survivor
12:30 Doya Doya Moda
16:15 Survivor
Show TV 21 Nisan 2020 Salı yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Gelin Evi
10:00 Yeni Gelin
13:00 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Dehşetin Dişleri
Kanal 7 21 Nisan 2020 Salı yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Bir Ömre Bedel
09:10 Bir Tas Çorba
11:00 Masum
12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane
14.30 Yemin
16:10 Masum (yeni dizi)
18:00 Ana Haber
19:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:30 Deli Divane
a2 21 Nisan 2020 Salı yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla