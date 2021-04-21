Türkiye 21 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

21 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Türkiye

21 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 21 Nisan 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

21 Nisan 2021, Çarşamba 19:31 Son Güncelleme:
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Türkiye’de son 24 saatte 318 bin 839 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 362 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 398 oldu, 52 bin 213 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 844 bin 342'ye yükseldi.

AA

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