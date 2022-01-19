21 Ocak BİM kataloğu 2022: BİM aktüel kataloğu Cuma indirimli ürünler listesi
21 Ocak 2022 BİM kataloğu her hafta olduğu gibi indirimli ürünleri takip edenler tarafından merak ediliyor. BİM aktüel kataloğu Cuma indirimli ürünler listesinde bu hafta, Kumtel fırın, davlumbaz, set üstü ocak, Kiwi katı meyve sıkacağı, Fakir marka rendeli blender ve onlarca farklı ürün yer alıyor…
19 Ocak 2022, Çarşamba 17:09 Son Güncelleme:
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BİM aktüel kataloğu Cuma indirimli ürünler listesi yayımlandı. Bu hafta BİM’de özellikle kış aylarında rağbet gören örgü ürünleri, hobi setleri, polar eşofman takımlarının yanı sıra, mutfak ürünlerinin indirimler yer alıyor. Ayrıca Alcatel GO 1 cep telefonu 1.299 TL’den satışa çıkıyor. İşte, 21 Ocak 2022 BİM kataloğunun ayrıntıları…
21 OCAK 2022 BİM KATALOĞU 1. SAYFA
- Kumtel Turbo Fırın 499 TL,
- Kumtel Beyaz Cam Davlumbaz 399 TL,
- Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak 649 TL,
- Fakir Rendeli Blender Seti 499 TL,
- Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 349 TL,
- Emaye Kızartma Tenceresi 24 cm 79,90 TL,
- Emaye Saklama Kabı Seti 3’lü 89,90 TL
- Paşabahçe Generation Büyük Oval Tabak 33 cm 16,90 TL,
- Paşabahçe Generation Kase 3000 cc 19,90 TL,
- Borcam Oval Fırın Kabı 2360 cc 39,90 TL
- Sürbısa Çok Amaçlı Bıçak 59,90 TL,
- Sürbısa Doğrama Bıçağı 49,90 TL,
- Bıçak Bileyici 57,90 TL,
- Benante Kepçe Altlığı 14,90 TL,
- Yeni 15 Bölmeli Organizer 11,90 TL,
- Yuvarlak 450 ml Saklama Kabı 6,90 TL,
- Yuvarlak 850 ml Saklama Kabı 8,90 TL,
- Yuvarlak 1250 ml Saklama Kabı 10,90 TL,
- Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 9,90 TL
21 OCAK 2022 BİM KATALOĞU 2. SAYFA
- Dikiş 24'lü Seti 9,90 TL,
- Örgü Aparat Seti 9,50 TL,
- Makara 10'lu Seti 7,90 TL,
- Çelik Misinalı Şiş 4,90 TL,
- Hassas Bıçak 19,90 TL,
- Işıklı Masa Büyüteci 115 TL,
- Silikon Saplı 7'li Tığ Seti 23,90 TL,
- Terzi Makası 9,90 TL,
- Şiş Kutusu 4,90 TL,
- Örgü 2'li Şiş 3,50 TL,
- Örgü Çantası 9,90 TL,
- Hobi 3'lü Pens Seti 89,90 TL,
- Metal Kare Dikiş Kutusu 10,90 TL,
- Plastik Renkli Çıtçıtlar 54,90 TL,
- Halka Süsleme Kiti 39,90 TL,
- Kanaviçe Kiti 16,50 TL,
- Seramik 500 gr Hamur Kiti 12,90 TL,
- Çıtçıt Pensesi 99,90 TL,
- Sayılarla Boyama Tuval 24,90 TL,
- Sayılarla Boyama Tuval Seti 49,90 TL,
- Tuval 22,50 TL,
- Akrilik 6'lı Boya 14,90 TL,
- Beybi 100 gr Yumak 10,90 TL,
- Violet 100 gr Yumak 9,90 TL,
- Soft 100 gr Yumak 12,90 TL,
- Kelebek 100 gr Yumak 12,90 TL,
- Eylül 100 gr Yumak 12,90 TL,
- Twist 100 gr Yumak 12,90 TL
21 OCAK 2022 BİM KATALOĞU 3. SAYFA
- Fakir Buharlı Ütü 299 TL,
- Alcatel GO 1 Cep Telefonu 1.299 TL,
- Led Dekoratif Aydınlatma 99,90 TL,
- Erkek Polar Eşfoman Takımı 79,90 TL,
- Erkek Flanel Alt Takım 49,90 TL
- Erkek Polar Eşfoman Takımı 79,90 TL,
- Erkek Flanel Alt Takım 49,90 TL,
- Kadın Ponponlu Bere 34,90 TL,
- Termal Mest 37,50 TL,
- Erkek Yünlü Bere 24,90 TL,
- Erkek İpli Boyunluk – Bere 12,90 TL
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