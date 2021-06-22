Eğitim & Kariyer 21 öğrenciye bilim bursu

21 öğrenciye bilim bursu

Eğitim & Kariyer

21 öğrenciye bilim bursu

MBA Okulları; Ankara, Bursa ve İstanbul’da ortaöğretim 8’inci sınıfta eğitim gören öğrencilerin ulusal veya uluslararası yarışmalarda dereceye giren ‘fen bilimleri, teknoloji ve sosyal bilimler’ alanlarındaki projelerine ‘bilim bursu’ verecek.

22 Haziran 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Burs başvuruları, 2 Temmuz’a kadar MBA Okulları’nın web sitesi www.mbaokullari.com adresinden yapılabilecek. Burs almaya hak kazanan 21 öğrencinin projelerinin hayata geçmesi için akademik destek de sağlanacak.

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