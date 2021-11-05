Pratik Bilgiler 21 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 21 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

21 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 21 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Pratik Bilgiler

21 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 21 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Türkiye Cumhuriyetindeki araç plakaları, illerin alfabedeki sırasına göre sıralanmıştır. 0'dan 81'e kadar plaka vardır. Peki, 21 plaka nerenin plaka kodu? 21 plaka hangi şehir? 21 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

05 Kasım 2021, Cuma 17:34 Son Güncelleme:
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Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 21 nerenin plaka kodu? 21 plaka hangi şehir? 21 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

21 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Her il için ayrı ayrı belirlenmiş olan plaka kodlarına göre; 21 plaka Diyarbakır şehrine aittir. Bilgi olması bakımından; bir öncesi kod 20 plaka Denizli, bir sonraki kod 22 ise Edirne şehrine aittir.

 Diyarbakır ilinde birçok ilçe bulunmaktadır. 21 numaralı araçların plaka kod grupları ise bazı ilçelere aittir. İşte 21 plaka olan Diyarbakır ilçelerinin plaka kodları ve harfleri.

 21 AC = AZ Yenişehir

 21 DA= DZ Yenişehir

 21 EA= EP Yenişehir

 21 ER= EZ Ergani

 21 FA= FZ Yenişehir

 21 H= Yenişehir

 21 HA= HZ Ergani

 21 LA= LZ Lice

 21 M= Yenişehir

 21 MA= Yenişehir

 21 T= Yenişehir

 21 TA= TZ Bismil

 21 UA= UZ Çermik

 21 VA= VZ Çınar

 Diyarbakır, memleketimizin tarihi, kültürü ve yöresel zenginliği ile ismini sıkça duyurmuş şehirlerinden biridir. Bir hayli uzun bir evvelkinin ve dolu bir tarihinin olması şehir hususunda merak edilen de pek çok şey olduğu manasına geliyor.

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