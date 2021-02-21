Ekonomi 21 Şubat 2021 Süper Loto çekilişi sonuçları

21 Şubat 2021 Süper Loto çekilişi sonuçları

Ekonomi

21 Şubat 2021 Süper Loto çekilişi sonuçları

Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi. Bu akşamın kazandıran numaraları 8-16-26-28-44-52 oldu.

21 Şubat 2021, Pazar 21:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Süper Loto kazandırmaya devam ediyor. 21 Şubat 2021 tarihli Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran şanslı numaraları 8-16-26-28-44-52 oldu. 

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto oynamanın kuralları neler?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı olarak yayınlanıyor

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Yazarlarımızdan
Erkut Can
Almaya gittik ama kader böyleymiş
Erkut Can
Hakan Çelik
Ruhban Okulu bu yıl açılabilir
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Oturduğunuz yerden uzayı keşfedin
Murat Gülderen
Ekrem Sarısu
Verilen bilgi doğru, Ağustos 2021'de emeklisiniz
Ekrem Sarısu
Oral Çalışlar
Putin’i korkutan muhalif: Alaksey Navalni
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Hesaplı tarifeler sizin için
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Haydi siz de sorun
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Altınla ilgili önemli karar: Zorunlu hale getirildi!