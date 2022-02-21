21 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı! Kanal D, Show TV, Fox TV, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışında bugün neler var?
21 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı, haftanın ilk gününde belli oldu. Yeni haftada, dizilerin yeni bölümlerinin yanı sıra, birçok farklı program da televizyon ekranlarında seyirci ile buluşacak. Eğlence programları ve sinema filmleri izleyiciye unutulmaz anlar sunarken, yarışma programları da ekran karşısındakilere heyecanlı anlar yaşatacak. İşte, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star TV, ATV, TRT1, TV8’in 21 Şubat 2022 Pazartesi yayın akışına ilişkin tüm detaylar…
21 Şubat 2022, Pazartesi 10:32 Son Güncelleme:
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21 Şubat Kanal D0 Pazartesi TV yayın akışında bugün TRT1’DE Alparslan: Büyük Selçuklu, Show TV’de Üç Kuruş ve Fox TV’de Yasak Ekma dizilerinin yeni bölümleri izleyiciyle buluşurken, ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası, final bölümü ile yayın hayatına veda ediyor. Kanal D’de ise Çok Güzel Hareketler 2 isimli eğlence programı ve TV8’de Survivor All Star heyecanı devam ediyor. Star TV’de ise Ezgi Mola ve Murat Yıldırım’ın başrolü paylaştığı yerli Kanal D1 Kocan Kadar Konuş 21 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışında yer alıyor….
21 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 23:45 Yargı
- 03:30 Gelinim Mutfakta
- 05:00 Asi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Gelin Evi
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:00 Gelin Evi Fiskos
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Üç Kuruş
- 00:15 Baba
- 03:00 Aziz
ATV YAYIN AKIŞI
- 06:20 Bir Zamanlar Çukurova
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kalp Yarası
- 00:20 Bir Zamanlar Çukurova
- 03:05 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 05:20 Bir Zamanlar Çukurova
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar İle Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Kocan Kadar Konuş
- 22:30 Yerli Sinema Kocan Kadar Konuş
- 00:45 Aramızda Kalsın
- 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 04:30 Söz
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05:00 Tek Yürek
- 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
- 12:15 Şehirden Uzakta
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 00:10 Teşkilat
- 02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 Survivor All Star
- 13:00 Survivor Panorama
- 14:45 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Canım Annem
- 02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 04:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kadının Eseri
- 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Yasak Elma
- 23:45 Evlilik Hakkında Her Şey
- 02:30 En Hamarat Benim
- 05:00 Kefaret
- 06:00 Kadın
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