21 Şubat 'Tek Yürek dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak?'

Tek Yürek dizisi TRT'de bu akşam 20:00’de yayınlanacak üçüncü bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin takipçileri internette sıklıkla “Tek Yürek dizisi oyuncuları kimlerdir?” “Tek Yürek dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak?” sorularını aratıyor. İşte detaylar…

Tek yürek dizisinin bugünkü bölümünde izleyiciyi hareketli anlar bekliyor. Halit’in verdiği haber her şeyi değiştirecektir. Şimdi sıra gençlerdedir, lisans almak için canla başla çalışmaları gerekmektedir. Ancak bu hiç kolay olmayacaktır. Sait, Yiğit’e kumar işini de yükler, Akif’in ustasının hain planları vardır, Mazlum babasıyla uğraşmak zorunda kalır, Yusuf ise söylediği yalanların içinde kaybolur. Artık Halit’in yeri, gençlerin gözünde başkadır. Bu durumdan hiç hoşlanmayan Sait yeni hamlelerde bulunmakta gecikmez. Halit ise hem işte, hem evde huzuru sağladığını düşünürken Asude’nin Deniz’in aklını karıştırması, eve giren hırsız aile düzenini alt üst edecektir. Üzerine bir de esrarengiz birisi tarafından takip edildiğini anlayan Deniz, çareyi Yiğit’ten yardım istemekte bulur.

İlknur ve Halit gençler için çıktıkları alışveriş sırasında birbirlerini biraz daha yakından tanırlar. Takımın kurulmasını kutlamak için İlknur bir yemek tertipler, ancak Sait davet edilmediği bu yemekten hiç hoşnut kalmayacaktır. Lisans için piste çıkacakları gün, planını devreye sokar. Lisans işi tehlikeye girerken, Akif’i çok kötü bir sürpriz beklemektedir.

TEK YÜREK DİZİSİ OYUNCULARI

Yiğit Saruhan – Hilmicem İntepe

Yusuf Zengin - Anıl Tetik

Umut Kara – Arda Anarat

Mazlum Kahraman – Tugay Bahşi

Akif Gülmez – Kaan Altay Köprülü

Oğuzhan Özgür – Atakan Yılmaz

TEK YÜREK DİZİSİNİN GERÇEK HİKAYESİ

8 yıl önce aralarında madde bağımlıların da bulunduğu gençlerden kurulan Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, Türkiye Şampiyonluğuna kadar ulaştı. Zamanla profesyonelleşen ve önemli transferler yapan takım, Türkiye'yi Avrupa'da temsil etti.

Zeytinburnu Belediyesi 2011'de Özgürlük Parkı’na bir mobil buz pisti kurdu. Hem ilgiyi artırmak hem de sosyal bir proje oluşturmak için ’Doğaya destek sizden buz pateni biletiniz bizden’ sloganıyla insanlara geri dönüştürülebilir atıkları getirip buz pateniyle ücretsiz kayma fırsatı verildi. Fakat buz pisti, daha sonra park aralarında madde bağımlılarının da bulunduğu çocuklar tarafından zarar görmeye başladı. Bunu gören yetkililer, çareyi bu çocuklardan bir buz hokeyi takımı kurmakta buldu. Zamanla profesyonelleşen, transferler yapan hatta Ukrayna’dan Kanada’dan da oyuncu getiren Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, 2014-2015 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. 2015’te Türkiye’yi Avrupa’da temsil edip grup ikincisi olmayı başardı.

İŞTE 3. BÖLÜM FRAGMANI...







