Türkiye 21 yıl hapisle aranan hükümlüyü JASAT yakaladı

21 yıl hapisle aranan hükümlüyü JASAT yakaladı

Türkiye

21 yıl hapisle aranan hükümlüyü JASAT yakaladı

Diyarbakır'da, hakkında 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari Ö.S., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından operasyonla yakalandı.

30 Aralık 2021, Perşembe 16:33 Son Güncelleme:
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İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmada, 2017 yılından beri 'silahlı yağma' suçundan aranan ve hakkında 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.S.'nin saklandığı yer tespit edildi. Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Ö.S., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 



DHA

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