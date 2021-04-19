21 yıl önce 2 kişiyi öldüren zanlı yakalandı
İstanbul Esenyurt'ta, 21 yıl önce 2 kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Zeynel A., parkta yakalandı. Kimlik kontrolü yapan polis ekiplerince yakalanan katil zanlısı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
19 Nisan 2021, Pazartesi 19:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kartal Esentepe Mahallesi Soğanlık Caddesi üzerindeki parkta, öğle saatlerinde kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, tedirgin davranışlar sergileyip, kimlik göstermek istemeyen şüpheliyi emniyete götürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin, 2000 yılında yaşanan silahlı kavgada 2 kişiyi vurarak öldürdüğü gerekçesiyle aranan Zeynel A., olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeynel A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adem VAROL/İSTANBUL (DHA)
BUNLARI DA OKUYUN