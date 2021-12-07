Türkiye 21 yıl sonra aydınlandı! Faili meçhul cinayet çözüldü

21 yıl sonra aydınlandı! Faili meçhul cinayet çözüldü

Türkiye

21 yıl sonra aydınlandı! Faili meçhul cinayet çözüldü

Ordu'da 2005 yılında işlenen bir cinayetin katili, jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyon sonucunda 21 yıl sonra yakalandı.

07 Aralık 2021, Salı 09:37 Son Güncelleme:
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Olay, Altınordu ilçesi Pelitli Mahallesi Gölyanı mevkisinde 18 Eylül 2005 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Şenol (51) isimli şahıs kimliği belirsiz kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Faili meçhul cinayet olayının aydınlatılması için, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ile birlikte özel ekip oluşturuldu.

Oluşturulan özel ekip, yaptıkları detaylı araştırma ve soruşturmalar sonucunda olayın şüphelisi olduğu tespit edilen, M.A.A. (67), N.A. (71) ve S.Ş. (51) isimli şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.A.A. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Gözaltına alınan N.A. ve S.Ş. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İHA

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