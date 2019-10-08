21 yıl sonra kornea nakliyle ışığa kavuştu

KORNEA NAKLİ UMUT OLDU

Bursa’da yaşayan Ayşe Acar (21) görme engelli olarak dünyaya geldi. Ayşe’den sonra doğan 4 kardeşinde ise hiçbir sorun yoktu. İnşaatlarda bekçilik yapan baba Mustafa Acar, çocuğunun görebilmesi için her şeyi denedi. Kısıtlı parasıyla Ayşe’yi götürmediği doktor ve hastane kalmadı. sonunda Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Baykara, Ayşe’nin kornea nakliyle görebileceğini söyledi.

'ARTIK OKULA GİDEBİLİRİM'

Bir süre bekledikten sonra nihayet beklenen haber geldi. Bağışlanan kornea geçen cuma Ayşe’ye nakledildi. Böylece Ayşe 21 yıl sonra dünyaya gözlerini açtı. İlk kez ışığı gören Ayşe, “Ben yeniden doğdum. Annemi, babamı ilk kez gördüm. İnsanın anne-babasını görmesi en güzel duygudur. Kardeşlerim okula gitti, ben görmediğim için hiç gidemedim. Şimdi okuyacağım. yepyeni bir geleceğe başlayacağım” dedi.