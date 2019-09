21. yüzyılın en iyi 10 video oyunu

1- Minecraft (2009)

Minecraft, küplerle çeşitli tasarımlar yapmanızı sağlayan 3 boyutlu oyundur. Programın ilk sürümleri Markus "Notch" Persson tarafından geliştirilmiştir ve Notch'un kurduğu Mojang şirketi çatısı altında geliştirilmektedir.

2- Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, 2017 yılında Nintendo tarafından geliştirilen aksiyon-macera oyunudur. Oyun, The Legend of Zelda serisinin 19. oyunu olup 3 Mart 2017 tarihinde Wii U ve Nintendo Switch için piyasaya sürüldü.

3- Dark Souls (2011)

Dark Souls bir Japon firması olan From Software tarafından geliştirilen bir aksiyon-rol yapma video oyunudur.

Oyun, oyuncunun bir namevt karakteri yöneterek hacca çıktığı Lordran krallığında geçmektedir.

4- Half-Life 2 (2004)

Half-Life 2, bilim kurgu temalı, birinci tekil şahıs gözünden oynanan, Half-Life'ın devamı olarak Valve Corporation tarafından yapılan bir bilgisayar oyunu. Valve Corporation tarafından geliştirilen oyun 22 Haziran, 2004 tarihinde piyasaya çıkarılmıştır. 2004 yılında 40'ın üzerinde yılın oyunu ödülü almıştır.

5- The Witcher 3: Wild Hunt (2015)

The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projekt RED tarafından geliştirilen, Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından Kuzey Amerika'da, Namco Bandai Games tarafından ise Avrupa'da yayımcılığı yapılan üçüncü şahıs nişancı türü rol yapma oyunudur. Oyun 19 Mayıs 2015'te yayınlanmıştır.

6- Grand Theft Auto V (2013)

Grand Theft Auto V, Rockstar North tarafından geliştirilen ve Rockstar Games tarafından yayımlanan açık uçlu aksiyon-macera tarzı video oyunu.

Grand Theft Auto serisinin beşinci oyunudur. 17 Eylül 2013 tarihinde PlayStation 3 ve Xbox 360 için piyasaya çıkmıştır.

7- Halo: Combat Evolved (2001)

Halo: Combat Evolved, Bungie Studios'un geliştirdiği birinci şahıs nişancı video oyunudur. Halo serisinin bu ilk oyunu 15 Kasım 2001'de Xbox oyun konsolu ile aynı anda piyasaya sürüldü ve oyun, konsolun en gözde uygulaması olarak düşünülür.

8- Portal 2 (2011)

Portal 2, Valve Corporation tarafından geliştirilen ve yayınlanan birinci şahıs nişancı türünde bir bulmaca oyunudur.

Portal oyununun devamı niteliğindedir ve 19 Nisan 2011 tarihinde Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, PlayStation 3 ve Xbox 360 için piyasaya sürülmüştür.

9- BioShock (2007)

Bioshock, 2K Boston/2K Australia tarafından geliştirilen ve 2K Games tarafından yayımlanan bir video oyunudur. Oyun, Xbox 360 ve PC için 21 Ağustos 2007 tarihinde çıkmıştır.

10- Bloodborne (2015)

Bloodborne FromSoftware tarafından geliştirilen, Sony Computer Entertainment tarafından ise yayımcılığı yapılacak olan video oyunudur. PlayStation 4'e özel olarak geliştirilmektedir