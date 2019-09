21. yüzyılın en iyi 10 filmi

The Guardian, 21. yüzyılın en iyi 100 filmini sıraladı.

Listenin ilk sırasında Paul Thomas Anderson’ın modern başyapıtı There Will Be Blood yer aldı.

Listeninin 38. sırasında Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği, "Bir Zamanlar Anadolu'da" da yer aldı.

The Guardian'ın seçtiği en iyi filmlerden ilk 10’u şöyle:

10. Team America: World Police (2004)

9. Zama (2017)

8. Moonlight (2016)

7. Synecdoche, New York (2008)

6. Caché (2005)

5. In the Mood for Love (2000)

4. Under the Skin (2013)

3. Boyhood (2014)

2. 12 Years a Slave (2013)

1. There Will Be Blood (2007)