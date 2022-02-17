210 kw saat kaç TL yapar? 1 kWh elektrik ne kadar yapıyor?

Aralık 2021 ve Ocak 2022 dönemlerinde vatandaşlara gelen yüksek elektrik faturalarının ardından hükûmet düğmeye bastı. Elektrik kullanımında 150 kilovatsaat olan indirim, 210 kw saate çıkarıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da vatandaşın yararına olacak yeni bir çalışma yürüttüğünü açıkladı. Elektrik faturalarını düşürecek yeni çalışma devam ederken, birçok vatandaşın yeni duyduğu 210 kw saat elektrik tüketimi,

1 KW ELEKTRİK KAÇ TL?

2022’de elektrik faturası hesaplamak için elektrik birim fiyatını 1,37 TL'den hesaplamak gerekir. Oran aylık 210kWh'e kadar tüketim için geçerlidir. 1 KW elektrik düşük tüketimde 1,37 Türk lirası. Aylık tüketimlerin 210 kWh'ın üstünde olan meskenlerde de 1 kWh 2,06 Türk lirasıdır.

210 KWH ELEKTRİK KAÇ TL YAPAR?

1 kWh elektrik, 1,37 TL’dir. 210 x 1,37 = 287,7 TL yapar.

210 kilovatsaatlik tüketimin, yılbaşında yürürlüğe giren tarifeye göre 329 Türk lirası fatura tutarı bulunuyordu. Yeni kararla 210 kilovatsaatlik tüketimin fatura tutarı 287 Türk lirası olacak. 42 Türk lirası indirim yapılacak.

Örneğin 300 kilovatlık bir elektrik faturasının ortalama fiyatı şöyle hesaplanabilir:

300 (tüketilen elektrik) - 210 ( indirimli tüketim sınırı) = 90 (yüzde 50 zam uygulanacak tüketim miktarı)

287 + 185 = 472 Türk lirası (yaklaşık)

ELEKTRİK FATURALARINA YENİ DÜZENLEME!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Elektrik faturalarının iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik." ifadelerini kullandı. Ve yeni düzenlemeye ilişkin detayları duyurdu.

Buna göre; en düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata bundan dolayı aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkartıldı.

2022 ELEKTRİK FATURASI HESAPLAMA

210 kWh'ye kadar olan tüketimler artık 1,37 Türk lirası ile çarpılarak hesaplanıyor. 210 kWh üzeri tüketimler ayrıca hesaplanarak 2,06 Türk lirası ile çarpılıyor ve 210 kWh tüketimin üzerine ekleniyor.

Yeni elektrik faturalarında artık aylık 210 kilovatsaatlik tüketim sınır olarak belirlendi. Eğer elektrik faturasına sadece yüzde 50 zamlı olarak maruz kalmak için ayda 210 kilovatsaatten fazla tüketim yapmamak gerekiyor.

210 kWh elektrik tüketimi ve üzeri tüketimler artık farklı zam oranlarıyla çarpılıyor.







