Bilim & Teknoloji 21.08'de Türkiye üzerinden geçecek

21.08'de Türkiye üzerinden geçecek

Bilim & Teknoloji

21.08'de Türkiye üzerinden geçecek

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun bugünkü yörünge seyrinde Türkiye üzerinden geçecek ve ülkenin büyük bölümünden çıplak gözle görülebilecek.

03 Haziran 2020, Çarşamba 20:49 Son Güncelleme:
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Durmadan yörüngesine devam eden Uluslararası Uzay İstasyonu, Türkiye üzerinden yapacağı geçişlere birini daha ekleyecek. Bu kapsamda sürekli hareket halinde olan uzay istasyonunun geçişine ilişkin tweet atan Astronot Ignazio Magnani rotada Konya’yı da işaretledi. Bu akşam saat 21.08’de Türkiye’den geçecek olan Uluslararası Uzay İstasyonu Türkiye’nin birçok yerinden çıplak gözle görülebilecek. Magnani, Konya Valiliğini de etiketlediği paylaşımında, "Günaydın Türkiye Uluslararası Uzay İstasyonu bugün çıplak gözle görülebilir. (Tabii bulutlar izin verirse) Saat 21.08" ifadelerini kullandı.

İHA

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