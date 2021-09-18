212 milyon lira ile neler alınır?

GAYRİMENKUL: İSTANBUL

İstanbul'un gelişmiş semtlerinden (Etiler, Bağdat Caddesi, Yeşilköy vb) tanesi 10 milyon liraya ferah ve lüks dairelerden 20 tane alınabilir. Bu dairelerin ortalama kirası 10-15 bin lira olarak hesaplanırsa aylık yaklaşık 250-300 bin lira gelir elde edilir.

Alışverişi yoğun ve işlek caddelerden mağaza kiralamaya uygun 10-15 adet kiracılı kupon dükkan alınabilir. Bunların tanesi de 50-60 bin liradan kiraya verilerek aylık 650-850 bin lira aylık kira geliri sağlanır.

KRİPTO PARALAR

Geleceğin finans enstrümanı olarak nitelendirilen kripto paralar şu sıralar çok gözde. Bu ikramiye ile şu sıralar 378 bin liradan işlem gören Bitcoin'den yaklaşık 560 adet alınabilir. Etherium almak isteyenler ise yaklaşık 7500 adetlik bir yatırım yapabilir. Milyarder iş adamı Elon Musk'ın desteklediği son dönemin popüler coin'i Doge'dan ise 100 milyon adet alabilirsiniz.

BANKA

212 milyon lirayı yıllık yüzde 18 faiz oranı ile bankaya yatıran bir talihli, vergiler kesildikten sonra ve ana parasına dokunmadan ayda 3 milyon lira gelir elde edebilir. Bu ikramiyenin günlük geliri yaklaşık 100 bin lira.

DÖVİZ

25 milyon dolar

21 milyon euro

18 milyon sterlin

TEKNE

Tanesi 3.8 milyon euro fiyatla satılan 'Azimut 80 Fly' marka süper lüks motor yattan 5*6 tane alınabilir. Bu yatların pandemi nedeniyle sezondaki haftalık kirası 30-40 bin euroyu buluyorş Bu sayede yat kiralama ile günlük kazanç tekne başına 50 bin lira.

LÜKS OTOMOBİL

Ferrari Spider modeli lüks otomobilin fiyatı 7.2 milyon lira. Bu ikramiye ile 30 adet alınabilir.

Tanesi 6 milyon liraya dayanan Mercedes Maybach S560 model otomobilden 35 adet alınabilir.

ARSA

Yaz sezonu bitiminde kazanılan bu ikramiye talihliye turizm yatırımları için iyi bir fırsat olabilir. "Kazandığım servetle hayalimdeki hayatı yaşamak istiyorum" derse Çılgın Sayısal Loto'dan kazandığı bu ikramiye ile en gözede tatil beldelerinden yatırımlık arsalar alabilir. 211 milyon TL ile Bodrum Gümüşlük'te ve Çelme Ilıca'da denize sıfır kıyısı bulunan 15-20 bin metrekarelik imarlı iki ayrı araziyi satın alabilir.

EN PAHALI İPHONE

Apple'ın bu hafta tanıtılan yeni iPhone 13 Pro Max (1 TB) telefonunun Türkiye satış fiyatı 23 bin TL. Bu ikramiye ile en pahalı iphone modelinden 9 bin 230 adet alınabilir.

ALTIN

440 kilo altın (440 bin adet gram altın)

268 bin tane çeyrek altın

65 bin 100 tane Cumhuriyet altını

GÜMÜŞ

2021'in gözde yatırım aracı gümüşten yaklaşık 32 bin 600 kilo alınabilir.

KAMYON FİLOSU

Bir taşımacılık filosu kurmak isteyenler taanesi 1 milyon liradan 212 adet Mervedes Actros 3242 model dev kamyon alabilir. Bu filo ile aylık 3-4 milyon liraya yakın gelir elde etmek mümkün.

YATIRIM: RÜZGAR ENERJİSİ

Rüzgar Enerji Santrali (RES) yatırımları çevre dostu olması nedeniyle geleceğin işleri arasında gösteriliyor. Halen 1 MW rüzgar enerjisi direklerinin ilk yatırım maliyeti yaklaşık 10 milyon lira. Bu sayede 212 milyon liralık ikramiye ile yaklaşık 20-21 direk dikebilirsiniz. Ortala bir türbinin kullanım süresi 25 yıl. Buna karşın yatırım kendini yaklaşık 5 yılda amorti ediyor. Sonrası da size kâr olarak kalıyor.



