Ekonomi 212 milyon liralık çılgın ikramiye sahibini buldu

212 milyon liralık çılgın ikramiye sahibini buldu

Ekonomi

212 milyon liralık çılgın ikramiye sahibini buldu

Sisal Şans tarafından 13 Eylül akşamı gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 212 milyon 285 bin 315 TL ikramiye kazanan talihli, dün çekini teslim aldı.

17 Eylül 2021, Cuma 10:41 Son Güncelleme:
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9, 12, 20, 25, 41, 89 sayılarına isabet eden Çılgın Sayısal Loto kuponu ile rekor ikramiyeyi kazanan adını vermek istemeyen talihliye çekini, Sisal Şans Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Göker Gürkaya ve Halkbank Levent Şube Müdürü teslim etti.

Büyük ikramiyeyi kazanan adını vermek istemeyen talihliye çekinin teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sisal Şans Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Göker Gürkaya, “Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 212.285.315 TL’lik büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. 82 yılın en yüksek ikramiyeli ve en heyecanlı çekilişini gerçekleştirdik” dedi.

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