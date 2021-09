Türkiye’nin önde gelen fotoğraf etkinliği 212 Photography Istanbul, 1 - 11 Ekim tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın katkılarıyla gerçekleşiyor. Şehrin farklı noktalarında keşif rotası sunan festival, Yapı Kredi bomontiada, Akaretler Sıraevleri A 37 - 39, Zülfaris Karaköy, Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı, Yeldeğirmeni Sanat, Müze Gazhane ve Kalyon Kültür dahil olmak üzere yedi mekânda ücretsiz ziyaret edilebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Kültür AŞ iş birliğinde düzenlenen 212 Photography Istanbul, bu sene sergi programına paralel olarak ziyaretçilerine atölye çalışmaları, söyleşiler, sanatçı buluşmaları, film gösterimleri, performans/dans gösterileri, pop-up konserler, portfolyo değerlendirmeleri ve fotoğraf yarışması dahil olmak üzere bugüne kadarki en kapsamlı etkinlik programını sunmaya hazırlanıyor.

Festivalin bu seneki destekçileri arasında ise Hollanda Başkonsolosluğu, Avusturya Kültür Ofisi, Norveç Ankara Büyükelçiliği, Institut Français Turquie, İstanbul Cervantes Enstitüsü, Goethe Institut, Beşiktaş ve Kadıköy Belediyeleri yer alıyor.

HELENA BLOMQVİST, LE PETİT SOLDAT, 2021

Uluslararası Sanatçılar, Disiplinlerarası Etkinlikler ve Olimpiyatlara Özel Sergi 212 Photography Istanbul’da

212 Photography Istanbul’un 4. edisyonuna katılacak fotoğrafçılar arasında Levon Biss, Tim Flach, Christian Tagliavini, Scarlett Hooft Graafland, Helena Blomqvist, Jonas Bendiksen, Esra Özdoğan, Hasan Deniz, JeeYoung Lee, Diana Artus, Rosa Muñoz, LIA, Thomas Albdorf ve Modi gibi pek çok uluslararası isim bulunuyor.

Olimpiyat Oyunlarına ithafen hazırlanan, bu alanda isim yapmış önemli fotoğrafçıların yer aldığı, olimpiyat oyunlarının heyecanını yansıtacak olan sergide ise, David Burnett, Chris Mcgrath ve Mine Kasapoğlu’nun objektiflerine yansımış çok özel kareler ve Anadolu Ajansı Tokyo 2020 Olimpiyat Fotoğrafları Seçkisi görülebilir.

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan eserlerin sergileneceği festivalde aynı zamanda Kalyon Kültür iş birliğinde LIA: Hayatı Kodlamak ve Yapı Kredi’nin desteğiyle düzenlenen Uzaktaki/Yakındaki isimli özel sergiler yer alıyor. Borusan Çağdaş Sanatlar Koleksiyonu’nun temsil ettiği uluslararası güncel sanat sahnesinin önemli temsilcilerini bir araya getiren, Leyla Ünsal küratörlüğünde gerçekleşecek Başka bir kıyamet mümkün başlıklı sergi, insanın doğa, tarih ve yaşam ile yeniden ilişkilenmesinin imkanları tartışmaya açıyor.

Kalyon Kültür'de sergilenecek LIA: Hayatı Kodlamak, festivalde yer alan yeni medya alanındaki ilk sergisi. Erken dönem yazılım ve internet sanatının öncülerinden kabul edilen Avusturyalı sanatçı Lia, dijital sanat, interaktif yerleştirmeler ve ses sanatı üzerine yoğunlaşıyor.

Yapı Kredi çalışanlarının Türkiye’den ve dünyadan yakaladıkları kareleri içeren Uzaktaki/Yakındaki sergisi ise, Bilecik’ten Sri Lanka’ya uzanan zengin bir seçkiyi bir araya getiriyor.

Farklı iş birlikleri ile İstanbul’un kültür-sanat haritasına önemli katkıları olan 212 Photography Istanbul bu yıl ayrıca MUBI Türkiye ile festivale özel bir film seçkisi sunuyor. 212 Photography İstanbul özel seçkisinde aralarında Agnès Varda, Barış Azman, Carl Olsson, Ely Dagher, Heinz Emigholz, Jalil Lespert, Jonas Mekas, Joris Ivens, Juliano Ribeiro Salgado, Karim Aïnouz, Man Ray, Pere Portabella, Wim Wenders’in yer aldığı ünlü yönetmenlerin toplam 12 eseri MUBI platformundan ücretsiz izlenebilecek.

Festival, yeni medya alanında dünyanın farklı coğrafyalarından yetenekli sanatçıların eserlerine yer veren video içerik platformu NOWNESS ile iş birliğiyle özel bir video seçkisi sunmaya hazırlanıyor. Platformun küratöryel uzmanlığı doğrultusunda hazırlanan sanat, tasarım, moda, müzik ve daha pek çok alanda ilham kaynağı olan videolar 212 Photography Istanbul kapsamında İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

POP-UP MÜZİK PERFORMANSLARI

212 Photography Istanbul’un 2021 programındaki yeniliklerden biri de, sergileme mekânı olarak festival rotasına dahil olan, şehrin farklı dokulara sahip mekânlarındaki pop-up müzik etkinlikleri. Kethüda Hamamı ve Yeldeğirmeni Sanat gibi mekânlardaki performanslar gerçekleşecek.

Volkan İncüvez- 1 EKİM CUMA 16:00 - 16:40, Akaretler Sıraevler No: 37/39

Efe Demiral - 6 EKİM ÇARŞAMBA 18:00 - 18:50, Akaretler Sıraevler No: 37/39

Gülşah Erol - 8 EKİM CUMA 18:00 - 18:50, Ortaköy Kethüda Hamamı

Mert Kutluğ ve Deniz Kurdoğlu - 9 EKİM CUMARTESİ 18:00 - 18:40, Yeldeğirmeni Sanat

JOTUN İLE MİMARİ VE FOTOĞRAF

Festival etkinlik programı kapsamında önceki edisyonlarda olduğu gibi bu yıl da, Jotun’un desteğiyle gerçekleşecek mimari ve fotoğraf konulu iki söyleşi ve bir atölye yer alacak:

Söyleşilerin ilkinde Hasan Çalışlar ve Metin Çavuş, sanatçı ve yönetmen Kutluğ Ataman'ın Erzincan’daki çiftliği olan Mehmet Ali Bey Palangası'nı belgelemeyi konuşacaklar. Çevrimiçi olarak takipçilerle buluşacak olan ikinci söyleşide ise mimari fotoğraf alanı ve yapılı çevrenin fotoğraf ile aktarılması konuşulacak ve Yerçekimi ekibinden Ömer Kapınak, Orhan Kolukısa ve Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Doç. Dr. Burak Altınışık bir araya gelecek.

Atölye çalışması kapsamında İstanbul’un kültür-sanat hayatına katılan Müze Gazhane’nin hikâyesi ve fotoğraflanması yer alacak. Müze Gazhane’nin hikâyesini İTÜ Mimarlık öğretim üyesi Gülsün Tanyeli ve Müze Gazhane’nin oluşum sürecinin başında olan Özgür Boran’dan dinleyeceğiz. Devamında ise Tomas Hetmanek ile mekânın fotoğraflandığı atölye gerçekleşecek.

Festival ve etkinlik programı ile ilgili duyurular için 212photographyistanbul.com adresini ziyaret edebilir ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

212 FOTOĞRAF YARIŞMASI İÇİN BAŞVURU TARİHİ UZATILDI!

Festivale paralel olarak, geleceğin fotoğraf sanatçılarını keşfetmek ve onlara seslerini duyurmaları için alan açmak amacıyla düzenlenen Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması başvuru tarihleri katılımcıların yoğun ilgi ve talebi üzerine 17 Eylül 2021 tarihine uzatıldı.

Her yıl kendi alanında ilgiyle takip edilen uzman isimlerin yer aldığı yarışmanın jürisinde bu yıl; Photo London Direktörü Michael Benson; Bağımsız Küratör ve Fotoğraf Tarihçisi Pauline Vermare; Magnum Photos Galeri Direktörü Nicolas Smirnoff; FOAM Fotoğraf Müzesi Sergiler Direktörü Claartje van Dijk; diChroma Photography Direktörü Anne Morin; London College of Fashion, Moda Fotoğrafçılığı Bölüm Direktörü ve Fotoğrafçı Paul Bevan; The Art Newspaper Yazarı Tom Seymour ve yönetmen Tolga Karaçelik bulunuyor.

4. Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması kapsamında son 10’a kalan finalistler 23 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak ve 1 Ekim tarihinde yarışmanın kazananı festivalin sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması’na başvurular 17 Eylül’e kadar 212photographyistanbul.com adresinden yapılabilir.